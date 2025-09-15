  • Megjelenítés
FONTOS A kínaiak nyomulnak az európaiak védekeznek - Itt az autóipar jövője
Ez már nem találgatás: tényleg nagy pofont kaptak a vállalatok a vámháború miatt
Gazdaság

Ez már nem találgatás: tényleg nagy pofont kaptak a vállalatok a vámháború miatt

Portfolio
Jelentős költségnövekedéssel és keresletcsökkenéssel szembesülnek az amerikai vállalatok a vámok miatt - adta hírül a Bloomberg. A Freightos szokásos felméréséből kiderült, hogy a kis- és középvállalatok többségét negatívan érintik a megváltozott kereskedelmi feltételek, enyhülést pedig várhatóan az őszi szezon sem hoz majd.
Portfolio Budapest Economic Forum 2025
A magyar gazdaság kilátásaival, helyével az újraformálódó világgazdasági rendben kiemelten foglalkozunk a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáján, a Budapest Economic Forumon. Ne maradj le róla, jelentkezz Te is!
Információ és jelentkezés

Széleskörű felmérést készített a barcelonai központú Freightos a vámháború hatásairól. A kutatás 336 olyan kis- és középvállalkozást érintett, akik kereskedelmi kapcsolatban állnak az Egyesült Államokkal.

Az eredményekből kiderült, hogy az elmúlt hat hónapban az importőr vállalatok többsége a készletek felhalmozásával és óvatos működéssel igyekezett csökkenteni a vámok által okozott veszteséget, a terhek véglegessé válásával azonban a bizonytalanságot kezdi felváltani a problémákkal való szembenézés.

A megkérdezett kis- és középvállalkozások közel fele úgy nyilatkozott, hogy a vámok miatt legalább 20 százalékos költségnövekedéssel szembesültek, emiatt pedig forgalmuk is csökkenni kezdett.

Az eredmények megerősítik a korábbi elemzői várakozásokat, mely szerint a vámháború a kis- és középvállalkozásokat sokkal súlyosabban érintik, mint a nagyobb cégeket.

Kapcsolódó cikkünk

Kiszámolták, mekkora fejfájást okoznak Trump vámjai a világnak és Magyarországnak

Az amerikai gazdaság fele komoly veszélyben Trump vámjai miatt

A kisebb társaságoknak ugyanis gyakran nincsenek sem intézményileg, sem anyagilag felkészülve a hirtelen költségnövekedésekre, amit például az árfolyammozgások, vagy a vámok okoznak - magyarázta véleményét Adam Lewis, a Clearit Customs Brokerage elnöke.

A Freightos felméréséből az is kiderül, hogy a megkérdezettek közel 60 százaléka szerint romlott az Egyesült Államok kereskedelmi partneri megítélése a vámok miatt, miközben javulást mindössze 6 százalék érzékelt.

A kutatás tehát élesen ellentmond az Trump elnök azon várakozásainak, mely szerint a vámok nem járnak majd súlyos gazdasági következményekkel. Az amerikai gazdaságban az árnyomás erősödik, az aktivitás lassul, miközben a vállalatok egyre jobban szenvednek a megugró költségek miatt.

Kapcsolódó cikkünk

Katasztrófa, ami az amerikai munkaerőpiacon történik

Emelkedett az amerikai infláció

Mennyire emelik meg az inflációt a vámok?

Itt látszik, mennyire elromlottak a dolgok az USA-ban

A kilátások ráadásul az őszi szezont illetően is gyengék: míg májusban csak a megkérdezettek 35 százaléka várt az őszi hónapokra a szokásosnál gyengébb keresletet, addig mostanra ez az arány 52 százalékra emelkedett.

Az elmúlt hónapokban véglegessé váló vámok arra késztetik a kereskedőket, hogy felkészüljenek az üzletmenetet érintő súlyos kihívásokra. Nem csupán átmeneti fennakadásokat látunk, hanem a nemzetközi beszerzés és az árazási stratégiák hosszú távú, szerkezeti átalakulását is

— értékelte az eredményeket Judah Levine, a Freightos kutatási vezetője.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
vihar
Gazdaság
Brutális vihart hozott az éjszaka, ősszel ez nagyon nem jellemző
Pénzcentrum
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a IV. és XV. kerületben: itt a lista!
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility