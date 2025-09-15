Ez már nem találgatás: tényleg nagy pofont kaptak a vállalatok a vámháború miatt

Portfolio Budapest Economic Forum 2025 A magyar gazdaság kilátásaival, helyével az újraformálódó világgazdasági rendben kiemelten foglalkozunk a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáján, a Budapest Economic Forumon. Ne maradj le róla, jelentkezz Te is!

Széleskörű felmérést készített a barcelonai központú Freightos a vámháború hatásairól. A kutatás 336 olyan kis- és középvállalkozást érintett, akik kereskedelmi kapcsolatban állnak az Egyesült Államokkal.

Az eredményekből kiderült, hogy az elmúlt hat hónapban az importőr vállalatok többsége a készletek felhalmozásával és óvatos működéssel igyekezett csökkenteni a vámok által okozott veszteséget, a terhek véglegessé válásával azonban a bizonytalanságot kezdi felváltani a problémákkal való szembenézés.

A megkérdezett kis- és középvállalkozások közel fele úgy nyilatkozott, hogy a vámok miatt legalább 20 százalékos költségnövekedéssel szembesültek, emiatt pedig forgalmuk is csökkenni kezdett.

Az eredmények megerősítik a korábbi elemzői várakozásokat, mely szerint a vámháború a kis- és középvállalkozásokat sokkal súlyosabban érintik, mint a nagyobb cégeket.



A kisebb társaságoknak ugyanis gyakran nincsenek sem intézményileg, sem anyagilag felkészülve a hirtelen költségnövekedésekre, amit például az árfolyammozgások, vagy a vámok okoznak - magyarázta véleményét Adam Lewis, a Clearit Customs Brokerage elnöke.

A Freightos felméréséből az is kiderül, hogy a megkérdezettek közel 60 százaléka szerint romlott az Egyesült Államok kereskedelmi partneri megítélése a vámok miatt, miközben javulást mindössze 6 százalék érzékelt.

A kutatás tehát élesen ellentmond az Trump elnök azon várakozásainak, mely szerint a vámok nem járnak majd súlyos gazdasági következményekkel. Az amerikai gazdaságban az árnyomás erősödik, az aktivitás lassul, miközben a vállalatok egyre jobban szenvednek a megugró költségek miatt.

A kilátások ráadásul az őszi szezont illetően is gyengék: míg májusban csak a megkérdezettek 35 százaléka várt az őszi hónapokra a szokásosnál gyengébb keresletet, addig mostanra ez az arány 52 százalékra emelkedett.

Az elmúlt hónapokban véglegessé váló vámok arra késztetik a kereskedőket, hogy felkészüljenek az üzletmenetet érintő súlyos kihívásokra. Nem csupán átmeneti fennakadásokat látunk, hanem a nemzetközi beszerzés és az árazási stratégiák hosszú távú, szerkezeti átalakulását is

— értékelte az eredményeket Judah Levine, a Freightos kutatási vezetője.

