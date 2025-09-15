  • Megjelenítés
FONTOS A kínaiak nyomulnak az európaiak védekeznek - Itt az autóipar jövője
Fizetős lett a parkolás a népszerű balatoni áruháznál
Gazdaság

Fizetős lett a parkolás a népszerű balatoni áruháznál

Portfolio
A balatonfüredi Tesco parkolójában új, részben fizetős rendszert vezettek be, amely az első másfél órában továbbra is ingyenes parkolást biztosít a vásárlók számára - jelentette a Veol.

A balatonfüredi Tesco áruház parkolójában befejeződtek a fizetős parkolórendszer kialakításának munkálatai, amelyek az elmúlt időszakban jelentős figyelmet kaptak a helyi lakosság és a vásárlók körében.

A kiskereskedelmi lánc hivatalos tájékoztatása szerint az új parkolási rendszer 2025. szeptember 1-jétől működik (vagyis már két hete). A vásárlók számára az első másfél óra továbbra is díjmentes marad,

ezt követően azonban minden megkezdett óráért 400 forintos díjat kell fizetni.

A parkolóautomaták és sorompók telepítésével a rendszer kezelése egyszerűvé vált, biztosítva a parkolóhelyek folyamatos elérhetőségét.

A cég szerint a transzparens és egyértelmű szabályozás nem befolyásolja negatívan a vásárlói élményt, ugyanakkor elősegíti a parkolóhelyek hatékonyabb kihasználását.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

