Fizetős lett a parkolás a népszerű balatoni áruháznál

A balatonfüredi Tesco áruház parkolójában befejeződtek a fizetős parkolórendszer kialakításának munkálatai, amelyek az elmúlt időszakban jelentős figyelmet kaptak a helyi lakosság és a vásárlók körében.
A kiskereskedelmi lánc hivatalos tájékoztatása szerint az új parkolási rendszer 2025. szeptember 1-jétől működik (vagyis már két hete). A vásárlók számára az első másfél óra továbbra is díjmentes marad,
ezt követően azonban minden megkezdett óráért 400 forintos díjat kell fizetni.
A parkolóautomaták és sorompók telepítésével a rendszer kezelése egyszerűvé vált, biztosítva a parkolóhelyek folyamatos elérhetőségét.
A cég szerint a transzparens és egyértelmű szabályozás nem befolyásolja negatívan a vásárlói élményt, ugyanakkor elősegíti a parkolóhelyek hatékonyabb kihasználását.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
