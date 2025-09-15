Augusztusban 5,2 százalékra, tavaly augusztus óta legkisebb ütemre lassult az ipari termelés éves növekedése a júliusi 5,7 százalékról. Az adat elmarad a szakértők által augusztusra várt 5,8 százalékos ütemtől. Egyebek között a feldolgozóiparban 5,7 százalékra mérséklődött a termelés éves növekedése augusztusban a júliusi 6,2 százalék után.
A feldolgozóiparon belül a 41 fő ágazatból 31 jelzett növekedést, beleértve az autóipar 8,4 százalékos bővülését. Az ipari termelés havi szinten 0,37 százalékkal nőtt augusztusban.
Az idei első nyolc hónapban a termelés 6,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit a héthavi 6,3 százalék után. Tavaly az ipari termelés 5,8 százalékkal nőtt Kínában. A kínai kiskereskedelmi forgalom 3,4 százalékkal nőtt a múlt hónapban éves összevetésben, ami lassulás a júliusi éves 3,7 százalékos emelkedés után, de így is már a
30 egymást követő hónapban jegyeztek fel növekedést.
A szakértők 3,8 százalékra gyorsuló éves növekedést vártak augusztusra. Az idei első nyolc hónapban a kiskereskedelmi forgalom 3,67 százalékkal nőtt a héthavi 3,84 százalékot követően. Tavaly 3,5 százalékkal bővült a kiskereskedelmi forgalom Kínában. Ugyancsak hétfőn ismertette a kínai statisztikai hivatal, hogy augusztusban 5,3 százalékos volt a munkanélküliség, meghaladta a júliusi 5,2 százalékot.
Az elemzők várakozásának átlagában a júliusival megegyező, 5,2 százalékos munkanélküliségi ráta szerepelt a múlt hónapra. Tavaly az átlagos munkanélküliségi ráta 5,1 százalék volt, az egy évvel korábbi 5,2 százalékot követően.
Címlapkép forrása: Shutterstock
Gyenge adatok jöttek a kínai gazdaságból
Nincs sok ok az örömre.
Nagy menetelésben a forint – Megcélozza a 390-et is?
A héten eldőlhet az irány.
Annyira rákapott az amerikai lakosság a BNPL-re, hogy az már aggasztja a bankokat
Most vásárolnak, később fizetnek.
UniCredit-vezér: Európán kívüli szereplőnek is eladhatjuk a Commerzbankot
Nem lenne elegáns húzás.
Új korszak jön: engedékenyebb lehet az amerikai tőzsdefelügyelet
Előzetes figyelmeztetést adnának a keményebb fellépések előtt.
Dubaji óriás készül a tőzsdére
Az építőipari cég egymilliárd részvényt dob piacra.
Nagy ígéretet tett a BYD
A kínai autóipar jövője is múlik az ilyen lépéseken.
Társelnököket kapott a Bank of America - Indulhat az utódlási harc?
Egyelőre alulteljesít idén a bankszektorban a társaság részvényárfolyama.
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
5 ezren igényelték az Otthon Startot egy hét alatt. De mennyire magas valójában ez a szám?
5 ezren igényelték egyetlen hét alatt az Otthon Start hitelt. Munkanapokra vetítve ez napi ezer igényést jelent, ami igen magas szám. De mégis mennyire kiugró ez az érdeklődés? Ha a havi lakás
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Kelet-Közép-Európa - hogyan tudjuk kontrollálni a saját sorsunkat?
Kelet-Közép Európa jövőjét a rendelkezésre álló erőforrások és képességek, röviden a potenciál határozza meg. A kérdés, hogy a potenciált mennyiben tudjuk felhasználni a régió polgá
Top 10 osztalék részvény - 2025. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőz
Az energetikai dekarbonizációban is szerepet kaphat a hidrogén
Miközben a hidrogénmeghajtás fontos eszköze lehet a közlekedés kizöldítésének, arról lényegesen kevesebb szó esik, hogy a hidrogén az ipar dekarbonizációjában is sz
Ezek a befektetések aranybányák - szó szerint!
Közel két évvel ezelőtt, az árfolyam kitörése előtt pár hónappal azt írtam elemzésemben, hogy az aranyárfolyam radikális emelkedése szinte garantált, akár háromszorozhat is a sárga... Th
Mi lesz a kormány ötezermilliárdos tervével? Szaporodnak a kérdőjelek
Portfolio Checklist: mikor lesz Paks II-es áram a konnektorunkban?
Erre kevesen számítottak: ő most a világ leggazdagabb embere
Újra hasít az AI-sztori.
Mi lesz veled, magyar búza? Drasztikus váltás kell
Aduász lehet a búza itthon, a fajtaválasztáson és a technológián azonban nagyon sok múlik.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod