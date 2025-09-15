  • Megjelenítés
Itt a bejelentés: így változik holnaptól a benzin ára
Gazdaság

Itt a bejelentés: így változik holnaptól a benzin ára

Portfolio
Holnap csak a benzin árában lesz változás, írja a holtankoljak.

A héten kedden a benzin beszerzési ára emelkedik bruttó 2 forinttal literenként, holnap a gázolaj nagykereskedelmi ára nem változik.

A hétvégi árkorrekciók után a mai napon az alábbi átlagárakon tankolhatunk üzemanyagot a magyar benzinkutakon: 

  • 95-ös benzin: 589 Ft/liter
  • Gázolaj: 589 Ft/liter 
