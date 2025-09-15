Jelentős lemaradásban az uniós gáztárolók, lassan halad a feltöltésük

  • Megjelenítés
Az európai föld alatti gáztárolók töltöttsége jelenleg valamivel 80% alatt van az őszi-téli időszak előtt, ami jelentősen elmarad az egy évvel korábbitól, és még a tízéves átlagot sem éri el.

A GIE adatai szerint szeptember 14-én Európa földalatti tárolólétesítményeinek töltöttségi szintje 79,6 százalék, ami

3%-kal alacsonyabb az elmúlt 10 év időarányos átlagánál.

ngeu_com (37)

Viszont ha a tavalyi évet vesszük alapul, akkor egy éve ilyenkor a töltöttségi szint 93 százalék felett járt, tehát

egy nagyjából 13%-os eltérés van a 2024-es évhez képest.

Ez annak köszönhető, hogy az Európai Unió Tanácsa két évvel, 2027 végéig meghosszabbította a tagállamok 2025 végén lejáró gáztárolási kötelezettségeit. Bár a korábban kijelölt 90 százalékos töltöttségi cél megmaradt, viszont az új szabályozás alapján az előírt kötelezettség rugalmasan teljesíthető október 1. és december 1. között - eredetileg november 1-ig kellett teljesíteni.

Eközben hazánkban már meghaladta a kétharmados szintet a hazai földgáztárolók töltöttsége, így az elérhető készletmennyiség 4,4 milliárd köbméter felett jár.

Ha a fogyasztásarányos töltöttséget vizsgáljuk, akkor

ez az érték az uniós átlag kétszerese, az egyik legmagasabb Európában.

Földgáztárolás

Az európai irányadó következő havi európai gázár a TTF holland gáztőzsdén

jelenleg 32,6 EUR/MWh.

A tavalyi évben nagyon hasonló volt az árjegyzés ugyanekkor, hiszen 34 eurót kértek el egy megawattórányi földgázért az európai piacon. Az árjegyzés egyébként a nyár kezdete óta egy 4–5 eurós sávban mozog.

ngeu_com (37)
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

