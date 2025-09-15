Kényszerleszállást hajtott végre egy gép Zágrábban

A Dnevnik.hr beszámolója szerint a ma reggel 8 óra után nem sokkal a repülőgép kabinjában füstöt észleltek, ami miatt a személyzet vészhelyzeti eljárást kezdeményezett.

A helyzet azonnali elsőbbségi leszállási kérelmet eredményezett a zágrábi repülőtéren.

Lidija Capković Martinek, a repülőtér szóvivője megerősítette, hogy a gép biztonságosan landolt a kifutópályán. Hangsúlyozta, hogy az utasok, a személyzet és a repülőtéri infrastruktúra nem volt veszélyben.

Az előírt eljárásoknak megfelelően helyi vészleszállási protokollt aktiváltunk. A repülőgép biztonságosan leszállt, és nem jelentett veszélyt sem az utasokra, sem a személyzetre, sem az infrastruktúrára

- nyilatkozta Capković Martinek a Dnevnik.hr-nek.

A mentőszolgálatokat elővigyázatosságból készenlétbe helyezték, de beavatkozásukra nem volt szükség. Minden utas és a személyzet is biztonságban hagyta el a gépet.