  • Megjelenítés
Kimondták a tudósok a halálos ítéletet: megállíthatatlan a gleccserek eltűnése
Gazdaság

Kimondták a tudósok a halálos ítéletet: megállíthatatlan a gleccserek eltűnése

MTI
A nagy jégtömegek eltűnése az Alpokban olyan jelenség, amelyet már nem tudunk megállítani - hangoztatta hétfőn Giulio Di Toro, az olasz Geológiai Társaság alelnöke, a Padovai Egyetem földtani tanszékének professzora az olasz Ásványtani Társaság padovai kongresszusának megnyitóján. A kongresszuson több mint ezer tudós vesz részt Európa és Észak-Amerika országaiból.

A gleccserek olvadása és a tengerszint emelkedése a felmelegedés következtében két visszafordíthatatlan folyamat, legalábbis a következő évszázadban. Az emberiség számára rendkívüli változások korszakát éljük

- mondta Giulio Di Toro, az olasz Geológiai Társaság alelnöke. "De rendelkezünk a technikai és tudományos ismeretekkel ahhoz, hogy kárcsökkentő intézkedéseket hozzunk. Ami hiányzik, az egy globális erőforrás terv; másképp kell elkölteni a pénzt."

Az utóbbi 60 évben az olasz Alpokban több mint 170 négyzetkilométer gleccserterület tűnt el

- derült ki a Carovana dei Ghiacciai (Gleccserkaraván) nevű kezdeményezés idei jelentéséből, amelyet a Legambiente olasz környezetvédelmi egylet közösen végzett az Olasz Glaciológiai Alapítvánnyal. Az említett jelentés nyolc gleccsert vizsgált, amelyek közül öt Olaszország, három pedig Bajororoszág, illetve Svájc területén található.

Mindezek a gleccserek ugyanazt a fenyegető tendenciát mutatják: a gleccsernyelvek visszahúzódását, valamint területük és vastagságuk csökkenését.

Ritka kivételt képez a németországi Höllentalferner, amely - akárcsak a Friuli-Venezia Giulia régióban található Montasio-gleccser - eddig figyelemre méltó módon megőrizte állapotát.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
szegény
Gazdaság
Románia az EU legszegényebb országa, de mi a helyzet Magyarországgal?
Pénzcentrum
Mennyibe kerül egy szauna? Egy szanuna ára, minden költsége 2025-ben
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility