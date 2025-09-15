Kimondták a tudósok a halálos ítéletet: megállíthatatlan a gleccserek eltűnése

A gleccserek olvadása és a tengerszint emelkedése a felmelegedés következtében két visszafordíthatatlan folyamat, legalábbis a következő évszázadban. Az emberiség számára rendkívüli változások korszakát éljük
- mondta Giulio Di Toro, az olasz Geológiai Társaság alelnöke. "De rendelkezünk a technikai és tudományos ismeretekkel ahhoz, hogy kárcsökkentő intézkedéseket hozzunk. Ami hiányzik, az egy globális erőforrás terv; másképp kell elkölteni a pénzt."
Az utóbbi 60 évben az olasz Alpokban több mint 170 négyzetkilométer gleccserterület tűnt el
- derült ki a Carovana dei Ghiacciai (Gleccserkaraván) nevű kezdeményezés idei jelentéséből, amelyet a Legambiente olasz környezetvédelmi egylet közösen végzett az Olasz Glaciológiai Alapítvánnyal. Az említett jelentés nyolc gleccsert vizsgált, amelyek közül öt Olaszország, három pedig Bajororoszág, illetve Svájc területén található.
Mindezek a gleccserek ugyanazt a fenyegető tendenciát mutatják: a gleccsernyelvek visszahúzódását, valamint területük és vastagságuk csökkenését.
Ritka kivételt képez a németországi Höllentalferner, amely - akárcsak a Friuli-Venezia Giulia régióban található Montasio-gleccser - eddig figyelemre méltó módon megőrizte állapotát.
