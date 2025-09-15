Komoly leállással küzdenek a Starlinknél

A Starlink műholdas internetszolgáltatás átmeneti leállással küzd, több tízezer felhasználót érintve az Egyesült Államokban.

A Starlink jelenleg szolgáltatási kimaradással küzd. Csapatunk vizsgálja a problémát"

- állt a rövid közleményben, további részletek nélkül.

Az üzemzavarokat nyomon követő Downdetector weboldal jelentése szerint több mint 43 000 amerikai felhasználót érintett a probléma helyi idő szerint 12:35-kor.

A Musk SpaceX vállalata által üzemeltetett Starlink alacsonyan keringő műholdak konstellációján keresztül biztosít internetszolgáltatást, amelyet elsősorban távoli területeken és konfliktuszónákban használnak világszerte.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio