Már minden negyedik jogosult megkapta a 30 ezer forintos nyugdíjas élelmiszer-utalványt

Zsigó Róbert megosztotta a nyugdíjas élelmiszer-utalványok kézbesítésének friss számait: posztja szerint vasárnap estig több mint 668 ezer fő kézhez kapta a 30 ezer forint értékű utalványcsomagot.

Az államtitkár hangsúlyozta: október 15-ig minden jogosult megkapja a juttatást.

Mivel minden jogosult egységesen 30 ezer forint juttatásban részesül, a mostanáig kiosztott utalványok összértéke átlépte a 20 milliárd forintot.

A számok alapján a kézbesítés sebessége némileg elmarad az időarányosan egyenletesnek tekinthető tempótól: szeptember 1. és október 15. között összesen 45 nap áll rendelkezésre az utalványok kiküldésére, ebből vasárnapig 14 nap telt el, azaz túl vagyunk a rendelkezésre álló idő 31%-án.

Az érintetteknek eddig valamivel kisebb hányada kapta kézhez eddig az utalványokat: a KSH adatai szerint júliusban több mint 2,398 millió fő részesült nyugdíjban vagy más nyugdíjszerű ellátásban, a 668 591 fő ennek kb. 28%-át teszi ki.

A nyugdíjas élelmiszer-utalványokról májusban döntött a kormány, a korábban bejelentett ÁFA-visszatérítés helyett végül ebben a formában kapnak pluszjuttatást a nyugdíjasok és egyéb nyugdíjszerű ellátásokban részesülők.

Az utalványokat december 31-ig lehet hideg élelmiszerekre elkölteni az elfogadóhelyeken, például az élelmiszerboltokban és az őstermelőknél.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger TamÃ¡s