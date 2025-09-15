  • Megjelenítés
Már minden negyedik jogosult megkapta a 30 ezer forintos nyugdíjas élelmiszer-utalványt
Gazdaság

Már minden negyedik jogosult megkapta a 30 ezer forintos nyugdíjas élelmiszer-utalványt

Portfolio
Eddig 668 591-en kapták meg a 30 ezer forintos nyugdíjas élelmiszer-utalványt – közölte közösségi oldalán Zsigó Róbert, a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. Ez alapján a kézbesítés üteme időarányosan kissé lassan halad: a kézbesítésre rendelkezésre álló idő több mint 31%-a eltelt, míg egyelőre az érintettek 28%-ának kézbesítették a juttatást.

Zsigó Róbert megosztotta a nyugdíjas élelmiszer-utalványok kézbesítésének friss számait: posztja szerint vasárnap estig több mint 668 ezer fő kézhez kapta a 30 ezer forint értékű utalványcsomagot.

Az államtitkár hangsúlyozta: október 15-ig minden jogosult megkapja a juttatást.

Mivel minden jogosult egységesen 30 ezer forint juttatásban részesül, a mostanáig kiosztott utalványok összértéke átlépte a 20 milliárd forintot.

A számok alapján a kézbesítés sebessége némileg elmarad az időarányosan egyenletesnek tekinthető tempótól: szeptember 1. és október 15. között összesen 45 nap áll rendelkezésre az utalványok kiküldésére, ebből vasárnapig 14 nap telt el, azaz túl vagyunk a rendelkezésre álló idő 31%-án.

Az érintetteknek eddig valamivel kisebb hányada kapta kézhez eddig az utalványokat: a KSH adatai szerint júliusban több mint 2,398 millió fő részesült nyugdíjban vagy más nyugdíjszerű ellátásban, a 668 591 fő ennek kb. 28%-át teszi ki.

A nyugdíjas élelmiszer-utalványokról májusban döntött a kormány, a korábban bejelentett ÁFA-visszatérítés helyett végül ebben a formában kapnak pluszjuttatást a nyugdíjasok és egyéb nyugdíjszerű ellátásokban részesülők.

Az utalványokat december 31-ig lehet hideg élelmiszerekre elkölteni az elfogadóhelyeken, például az élelmiszerboltokban és az őstermelőknél.

Kapcsolódó cikkünk

Az Auchan is bejelentette a nyugdíjas-utalványos akcióját

Eldőlni látszik az őszi nyugdíjemelés – Mennyivel lesznek így előrébb a nyugdíjasok?

Jó hír érkezett az egészségügyi dolgozó nyugdíjasoknak

A Lidl is bejelentette a nyugdíjas-utalványhoz kapcsolódó kedvezményét

Érkeznek a nyugdíjas utalványok – van áruház, ahol a 30 ezer forint akár 40 ezret is érhet

Jött a figyelmeztetés a nyugdíjasoknak: mától kapják meg a küldeményeket

Örömhír a magyar nyugdíjasoknak: hétfőtől érkezik a kormány több tízezres ajándéka

Szigorítani a Nők40-et, ismét legyen járulékplafon? – Ezek lehetnek a nyugdíjreform könnyen megvalósítható elemei

Már nyomtatják a nyugdíjasok 30 ezer forintos élelmiszer-utalványait, így fognak kinézni

Itt vannak a választások: jön a pénzeső a nyugdíjasoknak?

Kegyetlen számok érkeztek: a magyarok a nyugdíjkorhatárt sem érik meg egészségben

Jön a népszavazás a legalacsonyabb nyugdíjakról? Legalább 140 ezer forintot tűztek ki célként a nyugdíjasok

Tisztázta a Posta, hogyan kézbesítik majd a 30 ezer forintos nyugdíjas élelmiszer-utalványokat

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Purger TamÃ¡s

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
akiem astride villanymozdony mozdonybeszerzés máv vasút pf saját
Gazdaság
Balesetezett a vonat, fél napra leáll a közlekedés a vonalon
Pénzcentrum
Ide menekíti gyermekeit a magyar elit: milliós tandíjat fizetnek, csak a közoktatást ne
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility