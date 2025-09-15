Már minden negyedik jogosult megkapta a 30 ezer forintos nyugdíjas élelmiszer-utalványt

Zsigó Róbert megosztotta a nyugdíjas élelmiszer-utalványok kézbesítésének friss számait: posztja szerint vasárnap estig több mint 668 ezer fő kézhez kapta a 30 ezer forint értékű utalványcsomagot.
Az államtitkár hangsúlyozta: október 15-ig minden jogosult megkapja a juttatást.
Mivel minden jogosult egységesen 30 ezer forint juttatásban részesül, a mostanáig kiosztott utalványok összértéke átlépte a 20 milliárd forintot.
A számok alapján a kézbesítés sebessége némileg elmarad az időarányosan egyenletesnek tekinthető tempótól: szeptember 1. és október 15. között összesen 45 nap áll rendelkezésre az utalványok kiküldésére, ebből vasárnapig 14 nap telt el, azaz túl vagyunk a rendelkezésre álló idő 31%-án.
Az érintetteknek eddig valamivel kisebb hányada kapta kézhez eddig az utalványokat: a KSH adatai szerint júliusban több mint 2,398 millió fő részesült nyugdíjban vagy más nyugdíjszerű ellátásban, a 668 591 fő ennek kb. 28%-át teszi ki.
A nyugdíjas élelmiszer-utalványokról májusban döntött a kormány, a korábban bejelentett ÁFA-visszatérítés helyett végül ebben a formában kapnak pluszjuttatást a nyugdíjasok és egyéb nyugdíjszerű ellátásokban részesülők.
Az utalványokat december 31-ig lehet hideg élelmiszerekre elkölteni az elfogadóhelyeken, például az élelmiszerboltokban és az őstermelőknél.
