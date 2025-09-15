Minden támadás ellenére felgyorsítja Magyarország a paksi bővítést - üzente Szijjártó Péter

Magyarország minden támadás, minden akadályozási kísérlet ellenére felgyorsítja a paksi bővítést, így a következő évtized elejére működésbe is léphetnek az új atomerőművi blokkok
- közölte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Bécsben.
Az Európai Unió Bírósága szeptember 11-én hozott ítéletével semmisítette meg az Európai Bizottság korábbi döntését, amely engedélyezte a magyar kormány számára, hogy állami támogatást nyújtson a Paks II. atomerőmű két új blokkjának megépítéséhez - ez komoly fordulatot jelent a több éve vitatott projekt európai megítélésében, ami miatt most több száz milliárd forint állami forrás sorsa lóg a levegőben.
Sőt, az amerikai energiaügyi miniszter minap felszólította azokat az uniós tagállamokat, amelyek még mindig orosz fosszilis energiahordozókat vesznek, köztük Magyarországot is, hogy szakítsanak az orosz energiahordozókkal. Hozzátette, hogy ezeknek az országoknak alternatívákat kell találniuk az orosz atomenergiára is:
azt szeretnénk látni, hogy a nukleáris technológia az Egyesült Államokból vagy az EU-ból származzon.
Visszatérve a mai bécsi megszólalásra, az MTI közlése szerint a tárcavezető a Nemzetközi Atomenergiai-ügynökség (NAÜ) közgyűlésén leszögezte, hogy hazánk aktív tagja az európai nukleáris koalíciónak, és minden támadás ellenére felgyorsítja Paks II. építését, ezáltal
a 2030-as évek elejére 2400 megawatt teljesítménnyel bővül majd az ország nukleáris kapacitása,
amivel 70 százalékra nő az atomenergia részesedése a villamosenergia-ellátásban - tette hozzá.
Ezzel a kijelentéssel lényegében az is kiderült, hogy a kormányzat még mindig optimistán áll a projekthez. Sőt, a 2030-as évek eleje azt jelenti, hogy az általános kivitelezési időket is meghaladná, hiszen ökölszabály szerint egy hasonló típusú atomerőmű megépítése 10 évet vesz igénybe az első betonöntéstől számítva - jelenleg még itt sem tartunk, bár heteken belül megkezdődhetnek a munkálatok.
Szijjártó kiemelte, hogy a paksi építkezésen az orosz Roszatom mellett francia és német alvállalkozók is dolgoznak, illetve nemrég megállapodás született az amerikai technológiák kizárólagos használatáról a kis méretű moduláris reaktorok (SMR) tekintetében.
Az oroszok, a franciák és a németek boldogan dolgoznak együtt a nagy atomenergia-projektünkön. És megegyezést írtunk alá az amerikaiakkal arról, hogy csatlakozzanak Magyarországhoz, hogy az SMR-ek terén is sikeresek legyünk
- mondta.
A miniszter végül megjegyezte, hogy a közlekedés elektromos átállása, a növekvő hűtési és fűtési igény, a nagy adatközpontok létrehozása nyomán a jövőben még sokkal több villamos energiára lesz szükség. Lényegesnek nevezte, hogy a bővülő energiaigényt megbízható, biztonságos, olcsó és környezetkímélő módon kell kielégíteni, amely kritériumoknak egyedül a nukleáris energia felel meg jelenleg.
Így az atomenergia ellen irányuló minden kísérlet veszélyezteti a jövőbeli biztonságos energiaellátást
- emelte ki.
Újabb szereplővel bővül a hazai nukleáris szektor
Magyarország megállapodást írt alá Kínával, amely komoly együttműködési potenciált jelent a két ország között a nukleáris energia, a biztonság, az innováció területén
- közölte Szijjártó a paksi bővítés témáját követően. A megállapodást a kínai atomenergia-ügynökséggel írták alá, de ezen kívül több részletet nem árult el a szaktárcát vezető miniszter.
Címlapkép forrása: Szijjártó Péter Facebook
