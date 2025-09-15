  • Megjelenítés
Nagy ígéretet tett a BYD
Gazdaság

Nagy ígéretet tett a BYD

Portfolio
A hazánkban is aktív BYD bejelentette, hogy támogatja a Kínai Autógyártók Szövetségének kezdeményezését a beszállítók időben történő kifizetésére vonatkozóan.

A BYD közleménye szerint

a vállalat aktívan reagál a Kínai Autógyártók Szövetségének (CAAM) felhívására, amely a beszállítók időben történő kifizetését szorgalmazza.

A kezdeményezés célja a kínai autóipar minőségi fejlődésének előre mozdítása, amelyhez elengedhetetlen a stabil beszállítói kapcsolatok fenntartása.

A CAAM által indított kezdeményezés a teljes kínai autóipari ellátási lánc stabilitását és fenntarthatóságát kívánja biztosítani a megfelelő fizetési gyakorlatok révén.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

