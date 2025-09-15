Rajtaütésszerű környezetvédelmi ellenőrzés indul: ezekben a városokban mérnek most

A közlemény szerint ismét Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akciót tartanak az Európai Mobilitási Héten. Az ÉKM támogatásával immár 29. alkalommal szeptember 15. és 19. között rendezik meg a Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akciót. Az Európai Mobilitási Hét az Európai Bizottság fenntartható városi mobilitásról szóló kiemelt figyelemfelkeltő kampánya. Az akciósorozat egyik fő iránya a forgalomban részt vevő gépjárművek állapotfelmérése és környezetre káros hatásainak vizsgálata.
A Közúti Közlekedési Környezetvédelmi Akcióban, öt napon keresztül (hétfőtől - péntekig), az ország négy városában: Budapesten, Debrecenben, Győrben és Szegeden naponta változó helyszíneken a területileg illetékes Közlekedési Felügyelőségek a közúti környezetvédelmi ellenőrzések alkalmával mintegy 1000 mérést végeznek.
A gépkocsik vezetői az ellenőrzés során autójuk állapotáról kapnak tájékoztatást, egyúttal tudomást szerezhetnek az esetleges problémákról is.
A kirívóan rossz állapotú, erősen szennyező gépkocsival közlekedőknek meghatározott időn belül történő időszakos műszaki-környezetvédelmi vizsgálaton kell megjelenniük járművükkel.
A Közlekedéstudományi Intézet (KTI) által szervezett kampány legfőbb célja, hogy átfogó képet kapjanak a Magyarországon forgalomban lévő gépkocsi-állomány károsanyag kibocsátásának évenkénti változásáról és a gépjárművek állapotáról, ideértve az átlag életkort és az erózió mértékét. A kapott adatok és azok előző években mért adatokkal történő összehasonlítása segítségével a változás mértéke könnyen kimutatható.
A forgalomban részt vevő gépjárművek károsanyag-kibocsátásának vizsgálata benzin üzemű járműveknél gázanalizátor segítségével történik, amely során szén-monoxid, szén-dioxid, hidrogén-klorid és oxigén szintet, továbbá az úgynevezett Lambda-értéket mérnek. Dízel üzemű gépjárműveknél füstölésmérővel (opacitás mérővel) történik a mérés.
A szokásos gázanalizátoros technológiákon felül, az előző évekhez hasonlóan, vizsgálják a részecskeszámot is. A részecskeszám-mérés lehetővé teszi a részecskeszűrők állapotának ellenőrzését, az esetleges átfúrt, módosított vagy bármely módon manipulált szűrők azonosítását.
Ezek a technológiák a műszaki vizsgaállomásokon alkalmazott műszaki megoldásokkal teljesen megegyeznek és megfelelnek a hatályos környezetvédelmi előírásoknak. A méréseket a vizsgaállomásokon is dolgozó, a kormányhivatalokhoz tartozó szakemberek hajtják végre, akik a mérések mellett szemrevételezéses állapotfelmérést is végeznek. Jellemzően szivárgások feltárása, a környezetre káros meghibásodásra utaló nyomok keresése a fő feladat - ismertették a közleményben.
Ha esetleg szabálytalan módosítás található a gépjárművön, akkor a mérést végrehajtó kollégák felhívják a figyelmet a szabálytalanságra, annak szükséges helyreállításáról.
A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) által közölt személygépkocsi-állomány átlag életkora a 2024-ben 16,2 év volt. Mivel a régebbi gépjárművek gyártása enyhébb környezetvédelmi normák alapján történtek, a magasabb átlagos életkor és az ezzel összefüggő gépalkatrészek kopása nagyban hozzájárul a magasabb kibocsátási értékhez. A tavalyi mérésnél megállapított megfelelőségi arány 79 százalék, a mért járművek 79 százaléka megfelelt a hatályos környezetvédelmi és műszaki követelményeknek.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio
