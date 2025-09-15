  • Megjelenítés
Románia az EU legszegényebb országa, de mi a helyzet Magyarországgal?
2024-ben az EU lakosságának 6,4%-a élt súlyos anyagi és társadalmi nélkülözésben, ami enyhe csökkenést jelent a 2023-as 6,8%-hoz képest, írja az Eurostat.

A súlyos anyagi és társadalmi nélkülözés leginkább a 18 év alatti fiatalokat érintette (7,9%), őket követték a 18–64 évesek (6,4%), majd a 65 év felettiek (5,1%).

A nők körében magasabb volt a súlyos anyagi és társadalmi nélkülözés aránya, mint a férfiaknál (6,6% szemben 6,2%-kal). Ez a mintázat – vagyis a nők magasabb aránya – minden vizsgált korcsoportban megfigyelhető volt, kivéve a 18 év alattiaknál.

  • Az EU tagállamai közül a legmagasabb arányt Romániában (17,2%), Bulgáriában (16,6%) és Görögországban (14,0%) regisztrálták.
  • Ezzel szemben a legalacsonyabb értékeket Szlovéniában (1,8%), Horvátországban (2,0%) és Lengyelországban (2,3%) mérték.
Magyarországon 9,3%-os a mutató, ami alapvetően kedvezőtlenebb, mint a tőlünk nyugatra fekvő országoké, de jobb, mint a hazánktól dél-keletre lévő államoké.

