Új korszak jön: engedékenyebb lehet az amerikai tőzsdefelügyelet

Az amerikai értékpapír- és tőzsdefelügyelet (SEC) új elnöke enyhítene a hatóság eddigi agresszív fellépésén a vállalkozásokkal szemben.

Paul Atkins elnök a Financial Times-nak adott interjújában bejelentette, hogy

a hatóság a jövőben előzetes figyelmeztetést ad majd a vállalatoknak a technikai jellegű szabálysértések esetén, mielőtt keményebb lépéseket tenne velük szemben.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

