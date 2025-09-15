  • Megjelenítés
Új korszak jön: engedékenyebb lehet az amerikai tőzsdefelügyelet
Új korszak jön: engedékenyebb lehet az amerikai tőzsdefelügyelet

Az amerikai értékpapír- és tőzsdefelügyelet (SEC) új elnöke enyhítene a hatóság eddigi agresszív fellépésén a vállalkozásokkal szemben.

Paul Atkins elnök a Financial Times-nak adott interjújában bejelentette, hogy

a hatóság a jövőben előzetes figyelmeztetést ad majd a vállalatoknak a technikai jellegű szabálysértések esetén, mielőtt keményebb lépéseket tenne velük szemben.

