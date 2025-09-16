11 éve nem történt ilyen Amerikában

Az Egyesült Államokban jelentősen csökkent a közúti balesetek halálos áldozatainak száma 2025 első felében - írja a Reuters. Az idei első féléves halálozási ráta 2014 óta a legalacsonyabb értéket mutatja.

Az amerikai Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) kedden közzétett adatai szerint 8,2 százalékkal csökkent a közlekedési balesetekben elhunytak száma az év első hat hónapjában az előző év azonos időszakához képest.

A hivatal jelentése alapján 2025. június 30-ig 17 140 ember vesztette életét közúti balesetekben, szemben a 2024 első félévében regisztrált 18 680 halálesettel.

Az amerikai közutakon bekövetkezett halálesetek száma a 2020-as COVID-járvány idején ugrott meg drasztikusan, és évekig magas szinten maradt.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Portfolio