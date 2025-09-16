45,8 fok a repülőtéren: kiderült, melyik európai ország szenvedte el az egyik legpoklibb nyarat

Az idei volt Spanyolország legforróbb nyara, amióta 1961-ben bevezették a meteorológiai méréseket - közölte Rubén del Campo, a spanyol meteorológiai szolgálat (AEMET) szóvivője kedden sajtótájékoztatón Madridban.

Rubén del Campo, a spanyol meteorológiai szolgálat szóvivője elmondta: a 90 napos nyári időszak átlagosan 0,1 Celsius-fokkal volt melegebb, mint az eddigi csúcsot tartó 2022-es nyár, és 0,6 fokkal haladta meg az extrém hőség miatt korábbi rekorder 2003-as nyarat.

Az átlagos középhőmérséklet a júniustól augusztusi időszakban az Ibériai-félszigeten 24,2 Celsius-fok volt, 2,1 fokkal meghaladva az elmúlt harminc évre vetített átlagot. A Baleár-szigeteken 25,8 fokot mértek, amely 1,5 fokos pluszt jelent, míg a Kanári-szigeteken 22,7 fokot, 0,9 eltéréssel az ilyenkor szokásoshoz viszonyítva.

A szóvivő kiemelte: a nyár folyamán összesen 33 napon volt hőhullám, ennél csak 2022-ben mértek többet, 41-et. 2014-óta nem volt olyan nyár, hogy ne fordult volna elő ez a jelenség - jegyezte meg.

Rubén del Campo elmondta: a nyár folyamán a legmelegebbet a Jerez de la Frontera repülőterén elhelyezett meteorológiai állomás hőmérője mutatta,

45,8 fokot augusztus 17-én, amire még nem volt példa ezen a területen.

Hozzátette: a hőség hatással volt a Földközi-tengerre is, vizének hőmérséklete elérte a 27 fokot, amely 2 fokkal több az ilyenkor megszokottnál.

A szóvivő kitért arra, hogy a korábbiakhoz képes melegebb és szárazabb ősz várható Spanyolországban ebben az évben.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Portfolio