Bejelentették: indul a ChatGPT új verziója
Bejelentették: indul a ChatGPT új verziója

Portfolio
Az OpenAI speciális ChatGPT-verziót indít fiatalkorúaknak, a vállalat ezzel a lépéssel fokozza a biztonsági intézkedéseket a tizenévesek védelmében - számolt be a CNBC.
Az OpenAI nemrég jelentette be, hogy

új ChatGPT-verziót indít a fiatalkorúal számára;

amikor a rendszer kiskorú felhasználót azonosít, automatikusan egy korosztálynak megfelelő ChatGPT-felületre irányítja őket. Ez a verzió blokkolja a grafikus és szexuális tartalmakat, indokolt esetekben pedig akár a hatóságokat is értesíti.

Az OpenAI emellett olyan technológiát fejleszt, amely jobban képes előre jelezni a felhasználók életkorát. Bizonytalanság vagy hiányos információk esetén a rendszer alapértelmezetten a 18 év alatti felhasználóknak szánt verziót fogja használni.

A biztonsági frissítések időzítése nem véletlen: nemrég az amerikai Szövetségi Kereskedelmi Bizottság (FTC) vizsgálatot indított több technológiai cég, köztük az OpenAI ellen is, hogy feltárja, milyen negatív hatással lehetnek a mesterséges intelligenciával működő chatbotok a gyermekekre és tizenévesekre.

A tizenévesek esetében a biztonságot a magánélet és a szabadság elé helyezzük; ez egy új és erőteljes technológia, és úgy gondoljuk, hogy a kiskorúaknak jelentős védelemre van szükségük

- írta Sam Altman, az OpenAI vezérigazgatója keddi blogbejegyzésében.

A vállalat a hónap végén elérhetővé teszi a szülői felügyeleti eszközöket is. Ezek lehetővé teszik a szülők számára, hogy összekapcsolják ChatGPT-fiókjukat gyermekük fiókjával, beállítsanak olyan időszakokat, amikor a tizenéves nem használhatja a chatbotot, kezeljék a letiltandó funkciókat, irányítsák a chatbot válaszait, és értesítéseket kapjanak, ha a tizenéves súlyos stresszhelyzetbe kerül.

