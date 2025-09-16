Brüsszel elfogadta a német varázstervet, de a Bundesbank és az IMF szerint katasztrófa lesz belőle

Az Európai Bizottság jóváhagyta Németország középtávú adósságcsökkentési tervét, amely szerint az államadósság aránya 2029-től ismét csökkenni kezd. A berlini számítások szerint az adósságráta 2028-ra 67 százalékon tetőzik, majd 2032-re visszatér a jelenlegi, körülbelül 63 százalékos szintre.

Az IMF ezzel szemben folyamatos növekedést vár, és 2030-ra 74,8 százalékot jelez előre. A Bundesbank is kételkedik, és egyelőre nem látja a csökkenés jeleit.

Lars Klingbeil pénzügyminiszter 2025 és 2029 között 851 milliárd euró új hitelfelvétellel számol. A kiugró növekedést elsősorban beruházási célú különalapok és a védelmi kiadások finanszírozása okozza. Utóbbiak a brüsszeli szabályok szerint nem számítanak bele az adósságráta számításába,

így Németország akár a GDP 1,5 százalékát is költheti évente védelemre anélkül, hogy az rontaná a hivatalos mutatókat.

A német terv 17 reformot és beruházást ígér, amelyek Berlin szerint 2029-re egy százalékponttal növelhetik a gazdasági növekedést. Klingbeil a négyéves alapkövetelmény helyett hétéves időszakot kért az adósságcsökkentéshez, így több mozgástere van a kiadások növelésére. A középtávú tervben éves átlagban 2,8 százalékos nettó kiadásnövekedéssel számolnak 2031-ig.

A Bundesbank bírálja a berlini számításokat, különösen a gazdasági növekedés „valószerűtlenül magas” előrejelzését.

Szerintük a 172 milliárd eurós konszolidációs igény fedezése nem reális csupán a potenciális GDP gyorsabb növekedésével.

A jegybank figyelmeztetett: Németország kulcsszerepet játszik az EU fiskális szabályainak hitelességében, ezért különösen fontos, hogy a hiány és az adósságráta ténylegesen csökkenjen a következő években.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images