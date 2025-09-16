Brutális szélvihar csapott le Európára

Annak a ciklonnak a középpontja, amelynek hidegfrontja hozzánk már csak legyengülve jutott el a mai napon, tegnap vonult át az Északi-tenger térsége felett. A közeli ciklonközéppontnak köszönhetően pedig

Angliában, a Csatorna mentén és az Északi-tenger délkeleti partvidékein, valamint a dán-német határvidéken több helyen is 100 km/h körüli széllökéseket mértek.

Németország közepén láthatunk egy 143 km/h-s mérést is, de az a Harz tetején (1134 méteren) lévő mérőállomás adata.

A ciklon pedig szépen hozott csapadékot is a térségbe: nem egy helyen mértek 40 mm-t meghaladó 24 órás csapadékösszeget.

