Csúcson pörögnek a postások: már több mint egymillió nyugdíjas kapta meg a 30 ezer forintos utalványt
Csúcson pörögnek a postások: már több mint egymillió nyugdíjas kapta meg a 30 ezer forintos utalványt

MTI
Portfolio
Már több mint egymillió nyugdíjas kapta meg az élelmiszer-utalványt – jelentette ki a Facebook-oldalára feltöltött videójában a Kulturális és Innovációs Minisztérium parlamenti államtitkára. A friss számok szerint már a jogosultak több mint 40 százalékához eljuthatott az utalvány, habár a vasárnap közölt adatok még csak kb. 28 százalékos lefedettségre engedtek következtetni.

Zsigó Róbert emlékeztetett: a kormány 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt ad minden nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülőnek.

Elmondta, hogy ez közel 2,4 millió embert érint, akik közül már több mint egymillióan meg is kapták az élelmiszer-utalványokat,

amelyeket kisboltokban, piacokon, őstermelőknél vagy nagyobb üzletekben tudnak beváltani. Jelezte, hogy október 15-ig mindenki megkapja az utalványt, és december 31-ig tudják azokat levásárolni.

A kormány által közölt számok szerint az utóbbi két napban példátlan sebességre kapcsolhatott a nyugdíjas utalványok postázása: Zsigó Róbert vasárnap esti tájékoztatása szerint 668 ezer főnél járt a kézbesítés, hétfőn délelőtt Orbán Viktor már több mint 800 ezer főt említett, majd újabb egy nap elteltével, azaz ma Zsigó Róbert az egymillió fős lélektani határ átlépéséről számolt be. Eszerint – ha minden közlés pontos és naprakész volt – az utóbbi szűk két napban több mint 330 ezren kaphatták meg a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat.

Az egymillió fő és a fejenként 30 ezer forintos összeg szorzataként adódik, hogy a kormány szeptember első felében 30 milliárd forintnyi rendkívüli juttatást osztott ki a nyugdíjasoknak és más nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek.

