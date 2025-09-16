Csúcson pörögnek a postások: már több mint egymillió nyugdíjas kapta meg a 30 ezer forintos utalványt

Zsigó Róbert emlékeztetett: a kormány 30 ezer forintos élelmiszer-utalványt ad minden nyugdíjban és nyugdíjszerű ellátásban részesülőnek.

Elmondta, hogy ez közel 2,4 millió embert érint, akik közül már több mint egymillióan meg is kapták az élelmiszer-utalványokat,

amelyeket kisboltokban, piacokon, őstermelőknél vagy nagyobb üzletekben tudnak beváltani. Jelezte, hogy október 15-ig mindenki megkapja az utalványt, és december 31-ig tudják azokat levásárolni.

A kormány által közölt számok szerint az utóbbi két napban példátlan sebességre kapcsolhatott a nyugdíjas utalványok postázása: Zsigó Róbert vasárnap esti tájékoztatása szerint 668 ezer főnél járt a kézbesítés, hétfőn délelőtt Orbán Viktor már több mint 800 ezer főt említett, majd újabb egy nap elteltével, azaz ma Zsigó Róbert az egymillió fős lélektani határ átlépéséről számolt be. Eszerint – ha minden közlés pontos és naprakész volt – az utóbbi szűk két napban több mint 330 ezren kaphatták meg a nyugdíjas élelmiszer-utalványokat.

Az egymillió fő és a fejenként 30 ezer forintos összeg szorzataként adódik, hogy a kormány szeptember első felében 30 milliárd forintnyi rendkívüli juttatást osztott ki a nyugdíjasoknak és más nyugdíjszerű ellátásban részesülőknek.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bodnár Boglárka