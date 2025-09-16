Európa bezárja kapuit, hogy ne veszítse el mindenét

Donald Trump 50 százalékos vámot vetett ki az acél- és alumíniumimportra, ami máris zavart kelt az európai alumínium-újrahasznosításban. A gyártók attól tartanak, hogy az amerikai cégek vámmentesen felvásárolják az európai alumíniumhulladékot, így hiány alakulhat ki a kontinensen – írja a Les Echos, amely szerint most számos új beruházás indult vagy kerül átadásra, hogy csökkentsék ezt a kockázatot.

Franciaországban évente 500 ezer tonna alumíniumhulladék hagyja el az országot, ennek egyötöde Ázsiába kerül. Az európai alumínium iránti kereslet évente 1,4 százalékkal nő.

Franciaországban új beruházások indultak a kínálat bővítésére. Kedden avatják fel a Coralium gyárat Vendée-ben, amely évente 40 ezer tonna újrahasznosított alumíniumot állít elő, 30 millió eurós befektetéssel és 60 új munkahellyel. Az Aluminium Solutions Group hamarosan elindít egy 80 ezer tonnás kemencét Ham városában, 50 millió eurós költséggel és 100 munkahellyel. Az ASG célja, hogy saját igényeinek 80–85 százalékát használt profilok és járműkarosszériák feldolgozásával fedezze.

Az Aluminium France szerint az új technológiák 75 százalékkal csökkentik a primer alumínium előállításának közvetlen kibocsátását.

Franciaország jelenleg az alumínium 50 százalékát importálja, így a hazai termelés növelése stratégiai cél.

Az ország 473 ezer tonna alumíniumot reciklál, de több mint 200 ezer tonna hulladékot importál is ehhez. Az új feldolgozókapacitások miatt jövőre nehezebb lesz az iparágnak az exportcsökkentést elutasítani.

A rézpiac még feszített helyzetben van, mivel az árak Trump bejelentése óta meghaladják a 10 ezer dollárt tonnánként. A keresletet az adatközpontok, az elektromos hálózatok korszerűsítése és az autóipar elektromos átállása hajtja.

A rézfeldolgozó beruházások lassabban haladnak, míg az acélipart kevésbé érinti a válság, mivel a gyárak 65 százalék alatti kapacitással működnek, és a begyűjtött acélhulladék felét exportálják.

