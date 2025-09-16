Fontos bejelentésre készül Trump, sokan örülhetnek

A népszerű közösségi média alkalmazással kapcsolatos megállapodás áttörést jelent a világ két legnagyobb gazdasága közötti hónapok óta tartó tárgyalásokban, amelyek célja a globális piacokat nyugtalanító kereskedelmi háború enyhítése volt.
Megállapodtunk a TikTokról... Van egy csoport, nagyon nagy vállalatok, amelyek meg akarják vásárolni"
- mondta Trump, további részletek nélkül.
Dicsérte a Kínával kötött kereskedelmi megállapodást is, amely szerinte mindkét ország számára előrelépést jelent, és több tízmilliárd dollárnyi értéket őriz meg.
A CNBC jelentése szerint a megállapodást várhatóan a következő 30-45 napon belül zárják le, és abban a TikTok kínai anyavállalatának, a ByteDance-nek meglévő befektetői, valamint új befektetők is részt vesznek.
A megállapodás részletei összhangban vannak a Reuters áprilisi jelentésével, miszerint a TikTok amerikai működését egy új, amerikai székhelyű vállalatba szerveznék ki, amely többségi amerikai tulajdonban lenne és amerikai befektetők irányítanák.
A TikTok-ügylet már tavasszal előkészítés alatt állt, de felfüggesztették, miután Kína jelezte, hogy nem hagyná jóvá azt, Trump kínai árukra vonatkozó magas vámtarifáinak bejelentését követően.
Washington álláspontja szerint a TikTok ByteDance-tulajdona miatt a kínai kormány befolyása alatt áll, és Peking az alkalmazást felhasználhatná az amerikaiakról való adatgyűjtésre. A vállalat szerint az amerikai tisztviselők tévesen értelmezik a Kínához fűződő kapcsolatait, és hangsúlyozza, hogy tartalomajánló rendszere és a felhasználói adatok az Egyesült Államokban, Oracle által üzemeltetett felhőszervereken tárolódnak.
A CNBC kedden arról is beszámolt, hogy az Oracle megtartja felhőmegállapodását a TikTokkal az egyezség részeként. A Reuters korábban arról számolt be, hogy a Fehér Ház olyan terven dolgozik, amely az Oracle-t és külső befektetők egy csoportját bízná meg az alkalmazás működtetésének átvételével.
A két ország tisztviselői hétfőn keretmegállapodást kötöttek, ami áttörést jelent a hónapokig tartó intenzív tárgyalások után. A Fehér Ház példátlan mértékben vett részt a nagy figyelemmel kísért tárgyalásokban.
A megállapodás végleges megerősítése pénteken várható Trump és Hszi Csin-ping elnök telefonbeszélgetése során.
Több érdeklődő, köztük Frank McCourt, a Los Angeles Dodgers korábbi tulajdonosa, az OnlyFans alapítója által vezetett startup és az Amazon is érdeklődést mutatott a gyorsan növekvő üzlet iránt, amelynek értékét elemzők akár 50 milliárd dollárra is becsülik.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
