Fontos rangsorban előzte meg Kína Németországot
Fontos rangsorban előzte meg Kína Németországot

Kína először került be az ENSZ éves innovációs rangsorának első tíz helyezettje közé (kiszorítva onnan Németországot), köszönhetően annak, hogy az ázsiai ország  cégei jelentős összegeket fektetnek kutatás-fejlesztésbe. Magyarország 1 helyet rontva jelenleg a rangsor 36. pozícióját foglalja el.

A Globális Innovációs Index (GII) kedden közzétett felmérése szerint Svájc 2011 óta őrzi vezető pozícióját a Föld országainak innovációs világranglistáján. Az alpesi államot Svédország és az Egyesült Államok követi a sorban, míg Kína a tizedik helyre lépett elő a 139 gazdaságot értékelő rangsorban.

Az ázsiai ország ezzel maga mögé utasította a korábban stabilan top 10-es Németországot is, aki a legfrissebb listán a 11. helyre szorult.

Kína jó úton halad, hogy a legnagyobb K+F finanszírozóvá váljon, lemaradása ugyanis gyorsan csökken a magánszektorbeli befektetéseknek köszönhetően. Eközben a globális innovációs kilátásokat beárnyékolja a csökkenő befektetési kedv: a K+F növekedése várhatóan 2,3 százalékra lassul idén a tavalyi 2,9 százalékról, ami 2010 óta a legalacsonyabb érték volt.

Kína 2024-ben a nemzetközi szabadalmi bejelentések mintegy negyedét adta, megőrizve vezető pozícióját, miközben az Egyesült Államok, Japán és Németország – amelyek együttesen a bejelentések 40 százalékát teszik ki – enyhe visszaesést mutattak. A szabadalmak birtoklását széles körben egy ország gazdasági erejének és ipari szaktudásának fontos mutatójaként tartják számon.

Sacha Wunsch-Vincent, a GII társszerkesztője szerint Németországnak hosszú távon nem kell aggódnia a 11. helyre csúszás miatt. Daren Tang, a WIPO főigazgatója hozzátette:

Németország számára a kihívás az, hogy miként válhat az ipari innováció évtizedek óta erős motorja mellett a digitális innováció erőközpontjává is.

A rangsor első tíz helyén az Egyesült Államok és Kína között – sorrendben – Dél-Korea, Szingapúr, Nagy-Britannia, Finnország, Hollandia és Dánia szerepel.

Magyarország egy helyet rontva 36. a legfrissebb listán, de még így is az egyik legjobban teljesítő közép-kelet-európai országnak számít.

A régiós országok közül Csehország foglalja el a legelőkelőbb pozíciót (31.), miközben Bulgária (37.), Lengyelország (39.), Horvátország (40.), Szlovákia (47.) és Románia (49.) mind hazánk mögött találhatóak.

