  • Megjelenítés
Futópadra került az olaj- és gázipar: hatalmas kínálati válság lehet a vége
Gazdaság

Futópadra került az olaj- és gázipar: hatalmas kínálati válság lehet a vége

Portfolio
Az olaj- és gázmezők termelésének átlagos apadási üteme világszerte jelentősen felgyorsult, főként a pala- és mélytengeri kitermelésre való nagyobb mértékű támaszkodás miatt. Ez azt jelenti, hogy a vállalatoknak sokkal keményebben kell dolgozniuk, mint korábban, pusztán azért, hogy a jelenlegi termelési szinteket fenntartsák – derül ki a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) új jelentéséből.

Az elemzés szerint az olaj- és gázipar óriási beruházási igény előtt áll. A nemzetközi viták az olaj és a gáz jövőjéről gyakran a keresleti trendekre összpontosítanak, miközben a kínálatot befolyásoló tényezők jóval kevesebb figyelmet kapnak. Az új anyag világszerte mintegy 15 000 olaj- és gázmező termelési adatait dolgozta fel.

Az upstream (kitermelési) olaj- és gázberuházásoknak csak egy kis része szolgálja a kereslet növekedésének kielégítését, miközben a befektetett összegek közel 90%-a a meglévő mezők termeléscsökkenésének pótlására megy el

– hívta fel a figyelmet Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója. "Új elemzésünk azt mutatja, hogy az apadás az elmúlt években felgyorsult. Olaj esetében a beruházások hiányában minden évben Brazília és Norvégia teljes termelésének megfelelő mennyiség eshet ki a globális kínálatból - ami nagyjából 5 millió hordó/nap. Ez azt jelenti, hogy az iparnak sokkal gyorsabban kell futnia, csak hogy egy helyben maradjon" - tette hozzá.

Ezért, csak a jelenlegi szint fenntartáshoz

évente mintegy 540 milliárd dollárt kellene felfedezésre és kitermelésre fordítani.

Portfolio Energy Investment Forum 2025
Három hét és itt van a Portfolio immár hagyományos őszi energetikai csúcsrendezvénye, a Portfolio Energy Investment Forum, ahol a gázszektor jövője is kiemelt téma lesz!
Információ és jelentkezés

Az apadási ütemek mezőtípusonként és földrajzilag is széles skálán mozognak. A közel-keleti szárazföldi olajmezők évente kevesebb mint 2%-ot veszítenek termelésükből, míg a kisebb európai offshore mezők átlagosan több mint 15%-ot.

A legsúlyosabb helyzet a repesztéses technológiát alkalmazó lelőhelyek esetében van.

Ezeknél, beruházások nélkül egy éven belül több mint 35%-kal is csökkenhet a kitermelés, a második évben pedig további 15%-kal - állítják az elemzésben. 2010-ben az upstream beruházások leállása évente kevesebb mint 4 millió hordó/nap olajkiesést okozott volna. Ma ez az érték 5,5 millió hordó/nap, míg a földgáz apadási üteme 180 milliárd köbméterről 270 köbméterre nőtt évente.

E környezetben a globális olaj- és gáztermelés szinten tartása új készletek feltárását igényli. Az IEA elemzése szerint még a meglévő mezőkbe irányuló folyamatos beruházások mellett is több mint 45 millió hordó/nap újonnan felfedezett és kitermelt olajra és közel 2000 milliárd köbméter gázra lenne szükség 2050-ig ahhoz, hogy a mai kitermelési szint fennmaradjon.

Ami azért is probléma, mert a jelentés arra is rámutat, hogy eddig átlagosan közel 20 évbe telt, mire egy olaj- vagy gázkutatási engedély kiadásától eljutottak a tényleges termelésig. Ráadásul a világ olajkereslete egyelőre nem mutatja a várt csökkenés jeleit. Bár 2025 végéig globális olajtöbbletet várnak, a BP előrejelzése szerint 2026-tól az OPEC-en kívüli kínálat növekedése nagyjából másfél évre megtorpanhat. Ez arra utal, hogy a fosszilis energiahordozók iránti igény még hosszú ideig meghatározhatja a világ energiapiacát.

Kapcsolódó cikkünk

Elképesztő méreteket ölt a kínai olajétvágy

Lépett az olajszövetség - Reagál a piac

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

PR cikk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
bank-of england-london-nagy-britannia-egyesult-kiralysag
Gazdaság
Vége lehet a kamatvágásoknak a briteknél
Pénzcentrum
Rengeteg magyar taktikázik így a bankszámlájával: dől nekik a pénz, de hamar csőd lehet a vége
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility