Futópadra került az olaj- és gázipar: hatalmas kínálati válság lehet a vége

Az elemzés szerint az olaj- és gázipar óriási beruházási igény előtt áll. A nemzetközi viták az olaj és a gáz jövőjéről gyakran a keresleti trendekre összpontosítanak, miközben a kínálatot befolyásoló tényezők jóval kevesebb figyelmet kapnak. Az új anyag világszerte mintegy 15 000 olaj- és gázmező termelési adatait dolgozta fel.
Az upstream (kitermelési) olaj- és gázberuházásoknak csak egy kis része szolgálja a kereslet növekedésének kielégítését, miközben a befektetett összegek közel 90%-a a meglévő mezők termeléscsökkenésének pótlására megy el
– hívta fel a figyelmet Fatih Birol, az IEA ügyvezető igazgatója. "Új elemzésünk azt mutatja, hogy az apadás az elmúlt években felgyorsult. Olaj esetében a beruházások hiányában minden évben Brazília és Norvégia teljes termelésének megfelelő mennyiség eshet ki a globális kínálatból - ami nagyjából 5 millió hordó/nap. Ez azt jelenti, hogy az iparnak sokkal gyorsabban kell futnia, csak hogy egy helyben maradjon" - tette hozzá.
Ezért, csak a jelenlegi szint fenntartáshoz
évente mintegy 540 milliárd dollárt kellene felfedezésre és kitermelésre fordítani.
Az apadási ütemek mezőtípusonként és földrajzilag is széles skálán mozognak. A közel-keleti szárazföldi olajmezők évente kevesebb mint 2%-ot veszítenek termelésükből, míg a kisebb európai offshore mezők átlagosan több mint 15%-ot.
A legsúlyosabb helyzet a repesztéses technológiát alkalmazó lelőhelyek esetében van.
Ezeknél, beruházások nélkül egy éven belül több mint 35%-kal is csökkenhet a kitermelés, a második évben pedig további 15%-kal - állítják az elemzésben. 2010-ben az upstream beruházások leállása évente kevesebb mint 4 millió hordó/nap olajkiesést okozott volna. Ma ez az érték 5,5 millió hordó/nap, míg a földgáz apadási üteme 180 milliárd köbméterről 270 köbméterre nőtt évente.
E környezetben a globális olaj- és gáztermelés szinten tartása új készletek feltárását igényli. Az IEA elemzése szerint még a meglévő mezőkbe irányuló folyamatos beruházások mellett is több mint 45 millió hordó/nap újonnan felfedezett és kitermelt olajra és közel 2000 milliárd köbméter gázra lenne szükség 2050-ig ahhoz, hogy a mai kitermelési szint fennmaradjon.
Ami azért is probléma, mert a jelentés arra is rámutat, hogy eddig átlagosan közel 20 évbe telt, mire egy olaj- vagy gázkutatási engedély kiadásától eljutottak a tényleges termelésig. Ráadásul a világ olajkereslete egyelőre nem mutatja a várt csökkenés jeleit. Bár 2025 végéig globális olajtöbbletet várnak, a BP előrejelzése szerint 2026-tól az OPEC-en kívüli kínálat növekedése nagyjából másfél évre megtorpanhat. Ez arra utal, hogy a fosszilis energiahordozók iránti igény még hosszú ideig meghatározhatja a világ energiapiacát.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
