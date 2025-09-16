Ha ez igaz, nagyon benézte a piac a sok amerikai kamatcsökkentést

Olyan dolog derült ki az amerikai fogyasztásról, ami teljesen ellentétes a piaci konszenzussal egy olyan helyzetben, amikor mindenki sorozatos kamatcsökkentéseket vár az amerikai jegybanktól. Megjöttek a kulcsfontosságú amerikai kiskereskedelmi adatok és bizony alaposan felforgatták az állóvizet. Mutatjuk a részleteket.

Az amerikai kiskereskedelmi forgalom éves alapon 5%-kal nőtt, az előző havi 4,1%-ról. Havi alapon 0,6%-os a növekedés. Az export infláció az előző havi 2,2%-ról 3,4%-ra változott, miközben az import infláció -0,2%-os csökkenés után nem változott.

Mi ennek az adatnak az értelmezése?

Természetesen ez csak egy adat, nem biztos, hogy hosszú távú következtetéseket lehet levonni belőle. Viszont holnap amerikai kamatdöntés. A munkaerőpiac lassul, de eközben 5%-kal nő a kiskereskedelmi forgalom (nominálisan, reálértelemben 3+%). Az infláció 2,9%.