Itt a nagy bejelentés a csodagyógyszer gyártójától

Az Eli Lilly 5 milliárd dolláros beruházást jelentett be egy virginiai gyártóüzem létrehozására, amely az első a tervezett négy új amerikai létesítmény közül, amelyekkel a vállalat bővíteni kívánja hazai termelését és védekezni a lehetséges vámok ellen.

A globális gyógyszergyártók növelik amerikai befektetéseiket a gyártási kapacitás bővítése érdekében, miután Donald Trump elnök arra ösztönözte az iparágat, hogy több gyógyszert állítsanak elő belföldön az aktív hatóanyagok vagy kész gyógyszerek importálása helyett. Trump korábban kijelentette, hogy kezdetben kis mértékű gyógyszeripari vámokat vezetne be, amelyeket akár 250%-ra is emelhet az amerikai termelés ösztönzése érdekében.

Az Eli Lilly idén már bejelentette, hogy legalább 27 milliárd dollárt fordít négy új amerikai gyártóüzem létrehozására a potenciális gyógyszerimport-vámok ellensúlyozására. A vállalat 2020 óta összesen 50 milliárd dollárt kötelezett el tőkebővítésre.

A Goochland megyében, Virginiában épülő új létesítmény rákellenes, autoimmun és egyéb fejlett terápiákhoz szükséges aktív gyógyszerészeti összetevőket fog gyártani. Emellett bővíti a vállalat kapacitását az antitest-gyógyszer konjugátumok előállítására, amelyek a célzott rákkezelések egy csoportját képviselik.

A gyár várhatóan öt éven belül elkészül.

A hazai kapacitás bővítésével biztonságos, ellenálló ellátási láncot építünk"

- nyilatkozta David Ricks vezérigazgató.

Az Eli Lilly közlése szerint a virginiai telephely több mint 650 munkahelyet teremt szakképzett munkavállalók, köztük mérnökök és tudósok számára, valamint 1800 építőipari munkahelyet biztosít.

A vállalat tervei szerint még idén bejelenti a fennmaradó három amerikai üzem helyszínét, és azt várja, hogy öt éven belül mind a négy létesítményben megkezdődik a gyógyszergyártás.

