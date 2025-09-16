Jelzés érkezett az EKB-ból: a kamatvágási ciklus a vége felé járhat

Portfolio Budapest Economic Forum 2025 A magyar gazdaság kilátásaival, helyével az újraformálódó világgazdasági rendben kiemelten foglalkozunk a Portfolio gazdasági csúcskonferenciáján, a Budapest Economic Forumon. Ne maradj le róla, jelentkezz Te is!

Martins Kazaks és Gediminas Šimkus, az Európai Központi Bank (EKB) Kormányzótanácsának tagjai szerint nincs szükség további kamatcsökkentésre az eurózónában, bár egyikük sem zárta ki, hogy később sor kerülhet rá. Kazaks úgy fogalmazott, hogy

jelenleg az infláció 2 százalék körül van, míg a gazdasági növekedés gyenge. Pillanatnyilag nincs ok a kamatok csökkentésére.

Šimkus ehhez nagyon hasonló kijelentést tett, bár lett kollégájánál kissé óvatosabban fogalmazott:

A kamatokat most nem kell mérsékelni, de nyitottnak kell maradnunk minden lehetséges döntésre.

Az Európai Központi Bank (EKB) monetáris tanácsának tagjai monetáris politikai irányultságuk alapján. A lazítást leginkább támogató (dovish) tagok a bal, míg a szigorú megközelítést alkalmazó (hawkish) tagok a jobb oldalon találhatóak. Szlovéniának jelenleg nincs hivatalosan megválasztott jegybankelnöke, az ideiglenes EKB-képviseleti feladatokat Primoz Dolenc látja el. Forrás: Bloomberg Economics, Portfolio.

A megszólalások azután érkeztek, hogy az EKB a múlt héten második egymást követő alkalommal is változatlanul hagyta az irányadó kamatokat. A döntéshozók többsége jelezte, hogy jelen állás szerint nem lát szükséget újabb vágásra, ugyanakkor megőrzik a mozgásteret, ha a körülmények megkívánják.

Kazaks érvelésében a külső kockázatokat és a bizonytalanságot hangsúlyozta, melyek közül a vámháború és nemzetközi geopolitikai bizonytalanság a legfontosabb. A jegybankár ezután hozzátette, hogy

ha kiderülne, hogy a becsültnél erősebben lassul a gazdasági növekedés az eurózónában, valamint az infláció is tartósan és jelentősen a 2 százalékos árstabilitási cél alá esne, akkor nem lehet kizárni a kamatcsökkentést.

Šimkus a kilátások időzítéséről valamivel konkrétabban beszélt és úgy fogalmazott, hogy a jelenlegi kamatciklus nagyon közel lehet a végéhez. A litván politikus óvatos maradt az időzítéssel kapcsolatban, de szerinte decemberben érdekes kamatdöntő ülés elé néz majd az eurózóna jegybankja.

A visszafogottságot erősítette a máltai jegybankelnök, Edward Scicluna is, aki szerint nincs előre eltervezve egy újabb vágás. Ez a jelzés összhangban van azzal, hogy a Kormányzótanács inkább kivár és adatvezérelt módon reagál a beérkező számokra.

A mostani üzenetek alapján a legvalószínűbb forgatókönyv a kamatok rövid távú változatlansága, miközben az EKB az inflációs folyamatokat és a növekedés lassulását mérlegeli majd.

Ha a fogyasztói árak emelkedése tartósan 2 százalék alá mérséklődik, akkor kisebb, óvatos vágások jöhetnek, ha viszont a kockázatok felfelé húzzák az inflációt vagy stabilizálódik a növekedés, a lazítási ciklus tényleg lezárulhat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images