Kiderült, mekkora kárt okoz a francia kormányválság

A növekedési várakozások visszavágásával reagált a francia nemzeti bank a kialakult kormányválságra. Az intézmény ezzel együtt a politikai bizonytalanság és a költségvetési gondok miatt magasabb kockázatokra is figyelmeztetett.
A jegybank 0,1 százalékponttal rontotta növekedési előrejelzéseit 2026-ra és 2027-re vonatkozóan is, amely így 0,9, illetve 1,1 százalék lehet.
Ezzel Franciaország némileg elmarad majd az eurózóna átlagától, amely 1, illetve 1,3 százalékkal bővülhet a következő két évben.
A politikai - és költségvetési kockázatok erősödése kivárásra ösztönözheti a vállalatokat és a lakosságot, ezáltal pedig lassulhat a fogyasztás és a beruházás
- érveltek a jegybank közgazdászai.
Franciaország kormányválsága még az augusztusban beterjesztett költségvetési megszorítócsomag kapcsán robbant ki, az ellenzéki pártok ugyanis túl soknak találták a kiadáscsökkentést, ezért elfordultak az akkori miniszterelnöktől, Francois Bayrou-tól. A helyzet azonban az utód, Sebastien Lecornu kinevezésével sem lett sokkal jobb: a szélsőséges pártok újbóli választásokat követelnek, miközben a mérsékelt ellenzékiek magasabb vállalati adókat és kisebb kiadáscsökkentést szeretnének. Az Európai Bizottság idén januárban megindította túlzottdeficit-eljárását Franciaország ellen a krónikusan magas költségvetési hiány miatt, a konszolidációs tervek szerint pedig a nyugat-európai országnak főként a kiadásait kell lefaragnia.
Az elmúlt években a GDP 5 százaléka körül alakuló költségvetési hiány és a fokozatosan növekvő államadósság (amely 2024-ben a GDP 113 százalékának felelt meg) a befektetők körében is aggodalmat ébresztett. A kormányválságot kísérő eladási hullám érzékenyen érintette a kötvénypiacokat és a részvénypiacokat is, amelyet még tovább erősített a francia adósságbesorolás pénteki leminősítése is.
Az esetleges költségvetési konszolidáció azonban rövid távon nem fog látható eredményeket hozni - vélik a jegybank elemzői.
A pénzügyi bizonytalanság továbbra is fennmarad, a vállalkozások beruházási és munkaerő-felvételi magatartása, valamint a lakosság fogyasztási magatartása pedig szintén bizonytalan marad a következő pár évben
- jelentette ki Olivier Garnier, a szervezet vezető közgazdásza.
Francois Villeroy de Galhau, a jegybank elnöke szerint a költségvetés rendbe tétele ugyanakkor egy percet sem várhat tovább, Bayrou kiadáscsökkentő terve pedig jó alapot adhat a hiány csökkentésére. Módosításokra persze szükség lesz, de a legfontosabb, hogy Franciaország elinduljon az Európai Bizottság által kijelölt úton.
Ha már az út első lépésén lemaradsz, senki sem fogja elhinni, hogy időben megérkezel
- utalt a gazdaságpolitikai hitelesség fontosságára a vezető.
Az inflációs várakozásokat tekintve csak 2026-ra vonatkozóan módosítottak előrejelzésükön a központi bank közgazdászai (0,1 százalékponttal lefelé), így a becsült áremelkedés az idei évre 1, jövőre 1,3, 2027-re pedig 1,8 százalék.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Besokallt Brüsszel, példátlan fegyvert vetnek be Oroszországgal szemben
Új eszközzel sújtanak le a háborús agresszorra.
Máris látszik a fizetésekben a nagyobb adókedvezmény
700 ezer forint közelében a bruttó átlagbér.
Turbófokozatra kapcsolt a forint, meddig mehet még?
390 alatt az euróval szemben.
Likviditási feszültség alakult ki az amerikai bankrendszerben
Ha minden igaz, átmeneti volt a zavar.
Bejelentette Donald Trump: katonai csapást hajtott végre Amerika
Videó is megjelent az incidensről.
23%-os hozam egy év alatt: kaszálni lehetett a legnagyobb nyugdíjpénztári portfóliókkal
Az MNB friss adataiból csemegézünk.
Brüsszel határozatlan időre elnapolta az újabb orosz szankciókat
Érdekes játszma bontakozik ki Trump újabb fordulatával, amelyben Magyarország is kulcsszerepet játszhat.
Bedőlt hitelek: lecsap az EKB a kisebb bankokra
2028 végéig új irányelveket vezetnek be.
Két éves a bejelentővédelmi törvény
2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd
Kijózanodás az AI-horrorból: a szilícium kávét kér
Nem kell tartani az AI-tól, a Terminátor-forgatókönyvek mind-mind olyan képességekre alapulnak, amikkel az AI nem bír, és nem is tudjuk, bírni fog-e valaha. Nemrég terjedelmes... The post Kijóza
Személyi kölcsön: Az ősz legolcsóbb banki ajánlatai egy helyen
Történelmi csúcsra ért a személyi kölcsön piac Magyarországon: 2025 júliusában soha nem látott összegű személyi kölcsönt vettek fel a magyarok egyetlen hónap alatt. Erős a piaci verseny,
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Kelet-Közép-Európa - hogyan tudjuk kontrollálni a saját sorsunkat?
Kelet-Közép Európa jövőjét a rendelkezésre álló erőforrások és képességek, röviden a potenciál határozza meg. A kérdés, hogy a potenciált mennyiben tudjuk felhasználni a régió polgá
Top 10 osztalék részvény - 2025. szeptember
Szeptember másodikán kijött Justin Law listája az osztalékfizető részvényekről, sorba is rendeztem őket gyorsan, itt az eredmény.Fontosabb infók a lista összeállításával kapcsolatbanElőz
Az energetikai dekarbonizációban is szerepet kaphat a hidrogén
Miközben a hidrogénmeghajtás fontos eszköze lehet a közlekedés kizöldítésének, arról lényegesen kevesebb szó esik, hogy a hidrogén az ipar dekarbonizációjában is sz
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.
Van értelme még az elitdiplomának az AI korszakban?
Harvardos és yale-es diákok megélése a mesterséges intelligencia előretöréséről.