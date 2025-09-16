Kiderült, mekkora kárt okoz a francia kormányválság

A növekedési várakozások visszavágásával reagált a francia nemzeti bank a kialakult kormányválságra. Az intézmény ezzel együtt a politikai bizonytalanság és a költségvetési gondok miatt magasabb kockázatokra is figyelmeztetett.

A jegybank 0,1 százalékponttal rontotta növekedési előrejelzéseit 2026-ra és 2027-re vonatkozóan is, amely így 0,9, illetve 1,1 százalék lehet.

Ezzel Franciaország némileg elmarad majd az eurózóna átlagától, amely 1, illetve 1,3 százalékkal bővülhet a következő két évben.

A politikai - és költségvetési kockázatok erősödése kivárásra ösztönözheti a vállalatokat és a lakosságot, ezáltal pedig lassulhat a fogyasztás és a beruházás

- érveltek a jegybank közgazdászai.

Franciaország kormányválsága még az augusztusban beterjesztett költségvetési megszorítócsomag kapcsán robbant ki, az ellenzéki pártok ugyanis túl soknak találták a kiadáscsökkentést, ezért elfordultak az akkori miniszterelnöktől, Francois Bayrou-tól. A helyzet azonban az utód, Sebastien Lecornu kinevezésével sem lett sokkal jobb: a szélsőséges pártok újbóli választásokat követelnek, miközben a mérsékelt ellenzékiek magasabb vállalati adókat és kisebb kiadáscsökkentést szeretnének. Az Európai Bizottság idén januárban megindította túlzottdeficit-eljárását Franciaország ellen a krónikusan magas költségvetési hiány miatt, a konszolidációs tervek szerint pedig a nyugat-európai országnak főként a kiadásait kell lefaragnia.

Az elmúlt években a GDP 5 százaléka körül alakuló költségvetési hiány és a fokozatosan növekvő államadósság (amely 2024-ben a GDP 113 százalékának felelt meg) a befektetők körében is aggodalmat ébresztett. A kormányválságot kísérő eladási hullám érzékenyen érintette a kötvénypiacokat és a részvénypiacokat is, amelyet még tovább erősített a francia adósságbesorolás pénteki leminősítése is.

Az esetleges költségvetési konszolidáció azonban rövid távon nem fog látható eredményeket hozni - vélik a jegybank elemzői.

A pénzügyi bizonytalanság továbbra is fennmarad, a vállalkozások beruházási és munkaerő-felvételi magatartása, valamint a lakosság fogyasztási magatartása pedig szintén bizonytalan marad a következő pár évben

- jelentette ki Olivier Garnier, a szervezet vezető közgazdásza.

Francois Villeroy de Galhau, a jegybank elnöke szerint a költségvetés rendbe tétele ugyanakkor egy percet sem várhat tovább, Bayrou kiadáscsökkentő terve pedig jó alapot adhat a hiány csökkentésére. Módosításokra persze szükség lesz, de a legfontosabb, hogy Franciaország elinduljon az Európai Bizottság által kijelölt úton.

Ha már az út első lépésén lemaradsz, senki sem fogja elhinni, hogy időben megérkezel

- utalt a gazdaságpolitikai hitelesség fontosságára a vezető.

Az inflációs várakozásokat tekintve csak 2026-ra vonatkozóan módosítottak előrejelzésükön a központi bank közgazdászai (0,1 százalékponttal lefelé), így a becsült áremelkedés az idei évre 1, jövőre 1,3, 2027-re pedig 1,8 százalék.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images