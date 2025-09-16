Közel lehet az amerikai–kínai kereskedelmi megállapodás

Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter szerint november előtt újabb tárgyalások jöhetnek, miközben a kölcsönös vámok hatályba lépése közeleg. A deficit már most jelentősen csökkent, és a kormány további mérséklődésre számít.

Scott Bessent pénzügyminiszter kedden bizakodóan nyilatkozott arról, hogy hamarosan megszülethet a kereskedelmi megállapodás Kínával.

A novemberben életbe lépő úgynevezett kölcsönös vámok előtt Bessent a CNBC-nek adott interjúban jelezte: várhatóan újabb tárgyalások lesznek a két fél között. „Újra találkozni fogunk” – mondta a Squawk Box műsorban, hozzátéve, hogy minden egyeztetés egyre eredményesebb. „Úgy gondolom, a kínaiak most már érzik, hogy valóban lehetséges a megállapodás.”

A kijelentés egy olyan folyamat közepén hangzott el, amely Trump április 2-i bejelentése óta többször fordulatot vett. Az úgynevezett „felszabadítás napja” néven elhíresült intézkedés akár 145%-os vámot is kivethetett volna Kínára, de ezeket a tárgyalások idejére felfüggesztették. A kölcsönös vámok eredetileg augusztus 12-én léptek volna hatályba, ám Trump ezt november 10-ig kitolta.

Bessent elmondása szerint amerikai kereskedelmi partnerek arról számoltak be neki, hogy „a kínai termékek elárasztják a piacaikat, és nem tudják, mit kezdjenek ezzel. Kissé kétségbe vannak esve, hogy ezek az áruk így beáramlanak.”

Az Egyesült Államok 2024-ben közel 300 milliárd dolláros kereskedelmi deficitet könyvelt el Kínával szemben,

amely 2025-ben jelentősen csökkenhet: július végéig már „csak” 128 milliárd dollárt tett ki.

Bessent hozzátette: Jamieson Greer, az Egyesült Államok kereskedelmi főképviselője arra számít, hogy a deficit „legalább 30%-kal szűkül idén, és valószínűleg még tovább csökken 2026-ban.”

„A cél tehát az egyensúly megteremtése, a tisztességes kereskedelem” – hangsúlyozta a pénzügyminiszter.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images