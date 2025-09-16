  • Megjelenítés
Máris látszik a fizetésekben a nagyobb adókedvezmény
Júliusban kissé lassult a bruttó átlagkereset növekedési üteme, azonban a családi adókedvezmény összegének másfélszerezése miatt a nettó bérek gyorsabban nőttek a bruttónál.

Júliusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 693 700 forint volt, 9%-kal nagyobb az egy évvel korábbinál. A nettó átlagkereset 479 500 forintot ért el, ez 9,4%-kal magasabb volt, mint 2024. júliusban.

A nettó átlagkereset emelkedése a 2025. július 1-től bevezetett magasabb összegű családi adókedvezmény miatt haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését

- jelentette a KSH. Emlékezetes, júliustól másfélszeresére emelkedett a családi adókedvezmény összege.

  • A bruttó mediánkereset 570 000 forint volt, 9,6%-kal meghaladta az egy évvel korábbit.
  • A nettó kereset mediánértéke 399 000 forintot ért el, 10,7%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit.

Bár a bruttó átlagkereset növekedése kissé lassult az előző hónaphoz képest, a nettó kereset emelkedése magasan maradt a kedvezmény hatására. Ez a következő hónapokban továbbra is kedvező hatással lehet a fogyasztás alakulására.

A reálkereset 4,9%-kal emelkedett a fogyasztói árak előző év azonos időszakához mért, 4,3%-os növekedése mellett.

A rendszeres (prémium, jutalom, egyhavi különjuttatás nélküli) bruttó átlagkereset is jelentősen nőtt. Júliusban 656 600 forint volt, ami 8,5%-kal több, mint az előző év azonos időszakában. A rendszeres bruttó átlagkereset a vállalkozásoknál 649 900, a költségvetésben 669 900, a nonprofit szektorban 684 400 forintot tett ki, 8,1 és 10,1, illetve 7,9%-kal nőtt egy év alatt.

