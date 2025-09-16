Meghibásodtak a szivattyúk, több mint 50 ezer autót hív vissza a holland gyártó

A Stellantis 53 849 járművet hív vissza az Egyesült Államokban meghibásodott üzemanyag-szivattyúk miatt, jelentette be kedden az amerikai közlekedésbiztonsági hatóság (NHTSA). Az NHTSA tájékoztatása szerint a hiba javítási módja még fejlesztés alatt áll.

A Reuters értesülései szerint a visszahívás bizonyos

2017-2018-as Alfa Romeo Giulia és 2018-2019-es Alfa Romeo Stelvio modelleket érint.

Az autóbiztonsági hatóság közlése szerint ezekben a járművekben olyan üzemanyag-szivattyúk találhatók, amelyek alkatrészei érzékenyek lehetnek a hőre.

Ez a probléma csökkent üzemanyag-ellátáshoz és hirtelen teljesítményvesztéshez vezethet, ami növeli a balesetek kockázatát. Az NHTSA tájékoztatása szerint

Korábban, szeptemberben az NHTSA arról számolt be, hogy a Stellantis mintegy 92 000 Jeep Grand Cherokee járművet hív vissza az Egyesült Államokban a hibrid vezérlőprocesszor szoftveres hibája miatt, amely a hajtóerő elvesztését okozhatja.

A szabályozó hatóság a múlt héten vizsgálatot indított körülbelül 287 000, a 2017-2018-as modellévből származó Chrysler Pacifica minivan ügyében is, az elektromos szervokormánnyal kapcsolatos potenciális problémák miatt.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images