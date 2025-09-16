Merz kancellár számára rossz hír: kiderült, mi vár a német gazdaságra a következő hónapokban

A ZEW intézet várakozási indexe 37,3-ra emelkedett az előző havi 34,7-ről. A Bloomberg felmérésében megkérdezett elemzők az augusztusi jelentős csökkenés után további visszaesést vártak 25-re. A jelenlegi gazdasági helyzetet mérő mutató a várakozásoknak megfelelően romlott.

A pénzügyi szakértők óvatosan optimisták, a ZEW-mutató stabilizálódott, de a gazdasági helyzet romlott

– nyilatkozta Achim Wambach, a ZEW elnöke. "Továbbra is jelentős kockázatok állnak fenn, mivel az amerikai vámokkal kapcsolatos bizonytalanság és Németország 'reformősze' folytatódik."

A ZEW kiemelte, hogy különösen az exportorientált ágazatok kilátásai javultak, főként az autóipar, a vegyipar, a gyógyszeripar és a fémipar területén.

A járműipari felívelés Magyarország számára is jó hír lehet, amely erősen beágyazott a német beszállítói láncokba.

Az év erős kezdete után a német gazdaság nehézségekbe ütközött, a második negyedévben 0,3%-os visszaesést regisztráltak, ami csapást jelentett Friedrich Merz kancellár számára.

A gazdasági teljesítmény 2023-ban és 2024-ben is zsugorodott, amit a gyenge globális kereslet és olyan régóta fennálló problémák súlyosbítottak, mint az öregedő munkaerő és a túlzott bürokrácia.

Az elemzők a következő negyedévekben a gazdaság élénkülésére számítanak a magasabb kormányzati kiadások és az Európai Központi Bank alacsonyabb kamatai miatt. Néhányan azonban továbbra is aggódnak, hogy Németország még nem érezte teljes mértékben az amerikai vámok hatását.

Az üzleti bizalom augusztusban javult, az Ifo intézet várakozási indexe 2022 óta a legmagasabb szintet érte el. A legfrissebb konkrét adatok vegyesek: az ipari termelés a vártnál nagyobb mértékben nőtt júliusban, míg a gyári megrendelések visszaestek.

