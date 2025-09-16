  • Megjelenítés
Mutatjuk, mire kell számítani holnaptól a benzinkutakon
Gazdaság

Portfolio
Szerdán egyik finomított olajtermék árában sem lesz változás, írja a holtankoljak.

Szerdától nem várható változás sem a benzin, sem a gázolaj nagykereskedelmi árában.

Ma, 2025.09.16-án az alább átlagárakon tankolhatunk: 

  • 95-ös benzin: 589 Ft/liter 
  • Gázolaj: 588 Ft/liter 

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

