  • Megjelenítés
Negyedórás blokkokra vált Európa: szeptember végén élesedik az új rendszer Magyarországon is
Gazdaság

Negyedórás blokkokra vált Európa: szeptember végén élesedik az új rendszer Magyarországon is

Portfolio
Fontos mérföldkőhöz érkezett az európai villamosenergia-piac: a Single Day-Ahead Coupling (SDAC) keretében a jelenlegi órás elszámolást 15 percesre váltják. Ez a magyar árampiacra is kihatással lesz, hiszen a helyi átviteli rendszerirányító (MAVIR), valamint áramtőzsde (HUPX) is részese a kezdeményezésnek. A cél, hogy az árampiac jobban igazodjon a megújulók ingadozó termeléséhez, erősödjön a hálózat stabilitása, és a kereskedők nagyobb rugalmassággal alakíthassák portfóliójukat.

Az Európai Bizottság a Tiszta Energia Csomag (CEP) keretében írta elő, hogy a piaci szereplők számára biztosítani kell, hogy a kiegyenlítési időszakhoz igazodva rövidebb időegységekben is kereskedhessenek, amivel az európai energiapiac mélyebb integrációja újabb fordulóponthoz érkezik:

az EU-s árampiacon az eddigi 60 perces elszámolás helyett negyedórás időintervallumokra bontják a kereskedést.

Az új elszámolási rendszer szeptember 30-i kereskedési napon élesedik, 2025. október 1-jei szállítási napra vonatkozóan.

A 15 perces megoldás több mint egy évig tartó tesztidőszakon van túl, ami magában foglalta a helyi, regionális és határokon átnyúló funkciók validálását, a felek közötti összekapcsolhatóság ellenőrzését és a rendszer általános készenlétének megerősítését - emelte ki az ENTSOE.

Az SDAC rendszerében részvevő országok - Forrás: ENTOSE

A rendszerről

Az SDAC a kijelölt villamosenergia-piacüzemeltetők (NEMO-k) és az átvitelirendszer-üzemeltetők (TSO-k) közötti kezdeményezés, amely - a kapacitáselosztás és szűk keresztmetszetek kezelése érdekében - lehetővé teszi a határokon átnyúló áramkereskedelmet Európa-szerte.

A piac-összekapcsolás lényege, hogy minden szereplő – kereskedők és rendszerirányítók – adatait (ajánlatok, kapacitások, korlátok) egy közös algoritmus (EUPHEMIA) dolgozza fel. Ez számolja ki az elszámolóárakat, a kereskedéseket és a határkeresztező kapacitásokat, majd továbbítja azokat az érintetteknek.

A váltás technikailag összetett folyamat,

hiszen a közös európai árképzést biztosító algoritmust úgy kellett átalakítani, hogy adott időponttól kezdődően kezelni tudja a 15 perces ajánlatokat is, miközben biztosítja a határkeresztező kapacitások optimális felhasználását.

Portfolio Energy Investment Forum 2025
Már csak három hét és érkezik a Portfolio immár hagyományos őszi energetikai csúcsrendezvénye, a Portfolio Energy Investment Forum, ahol az átalakuló árampiac kiemelt fókuszban lesz!
Információ és jelentkezés

A rövidebb időléptéknek tervezetten több előnye is lesz:

  • Megújulók jobb integrációja: az időjárásfüggő nap- és szélerőművek termelése rövid távon ingadozik, így ezt az árammennyiséget pontosabban lehet majd lekereskedni.

  • Nagyobb hálózati stabilitás: a kereslet-kínálat kiegyenlítése gyorsabb és hatékonyabb lehet, csökkentve az egyensúlytalanságokat.

  • Piaci hatékonyság: a kereskedők jobban optimalizálhatják portfóliójukat és gyorsabban reagálhatnak a változásokra.

Kapcsolódó cikkünk

Az energiapiac orosz rulettje: egyetlen negyedóra dönthet a vállalatok sorsáról

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

A jelen írás nem minősül befektetési tanácsadásnak vagy befektetési ajánlásnak. Részletes jogi információ

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

Két éves a bejelentővédelmi törvény

2023 nyarán lépett hatályba a 2023. évi XXV. törvény, - a panasztörvény - amely a panaszokról, a közérdekű bejelentésekről, valamint a visszaélések bejelentéséről szól. A bejelentővéd

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

PR cikk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
bank-of england-london-nagy-britannia-egyesult-kiralysag
Gazdaság
Vége lehet a kamatvágásoknak a briteknél
Pénzcentrum
Rengeteg magyar taktikázik így a bankszámlájával: dől nekik a pénz, de hamar csőd lehet a vége
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility