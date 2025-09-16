Negyedórás blokkokra vált Európa: szeptember végén élesedik az új rendszer Magyarországon is

Fontos mérföldkőhöz érkezett az európai villamosenergia-piac: a Single Day-Ahead Coupling (SDAC) keretében a jelenlegi órás elszámolást 15 percesre váltják. Ez a magyar árampiacra is kihatással lesz, hiszen a helyi átviteli rendszerirányító (MAVIR), valamint áramtőzsde (HUPX) is részese a kezdeményezésnek. A cél, hogy az árampiac jobban igazodjon a megújulók ingadozó termeléséhez, erősödjön a hálózat stabilitása, és a kereskedők nagyobb rugalmassággal alakíthassák portfóliójukat.

Az Európai Bizottság a Tiszta Energia Csomag (CEP) keretében írta elő, hogy a piaci szereplők számára biztosítani kell, hogy a kiegyenlítési időszakhoz igazodva rövidebb időegységekben is kereskedhessenek, amivel az európai energiapiac mélyebb integrációja újabb fordulóponthoz érkezik:

az EU-s árampiacon az eddigi 60 perces elszámolás helyett negyedórás időintervallumokra bontják a kereskedést.

Az új elszámolási rendszer szeptember 30-i kereskedési napon élesedik, 2025. október 1-jei szállítási napra vonatkozóan.

A 15 perces megoldás több mint egy évig tartó tesztidőszakon van túl, ami magában foglalta a helyi, regionális és határokon átnyúló funkciók validálását, a felek közötti összekapcsolhatóság ellenőrzését és a rendszer általános készenlétének megerősítését - emelte ki az ENTSOE.

Az SDAC rendszerében részvevő országok - Forrás: ENTOSE

A rendszerről

Az SDAC a kijelölt villamosenergia-piacüzemeltetők (NEMO-k) és az átvitelirendszer-üzemeltetők (TSO-k) közötti kezdeményezés, amely - a kapacitáselosztás és szűk keresztmetszetek kezelése érdekében - lehetővé teszi a határokon átnyúló áramkereskedelmet Európa-szerte.

A piac-összekapcsolás lényege, hogy minden szereplő – kereskedők és rendszerirányítók – adatait (ajánlatok, kapacitások, korlátok) egy közös algoritmus (EUPHEMIA) dolgozza fel. Ez számolja ki az elszámolóárakat, a kereskedéseket és a határkeresztező kapacitásokat, majd továbbítja azokat az érintetteknek.

A váltás technikailag összetett folyamat,



hiszen a közös európai árképzést biztosító algoritmust úgy kellett átalakítani, hogy adott időponttól kezdődően kezelni tudja a 15 perces ajánlatokat is, miközben biztosítja a határkeresztező kapacitások optimális felhasználását.

A rövidebb időléptéknek tervezetten több előnye is lesz:

Megújulók jobb integrációja: az időjárásfüggő nap- és szélerőművek termelése rövid távon ingadozik, így ezt az árammennyiséget pontosabban lehet majd lekereskedni.

Nagyobb hálózati stabilitás: a kereslet-kínálat kiegyenlítése gyorsabb és hatékonyabb lehet, csökkentve az egyensúlytalanságokat.

Piaci hatékonyság: a kereskedők jobban optimalizálhatják portfóliójukat és gyorsabban reagálhatnak a változásokra.

