  • Megjelenítés
Olyan ökológiai háború indult, ami hamar aktív konfliktussá válhat
Gazdaság

Olyan ökológiai háború indult, ami hamar aktív konfliktussá válhat

Portfolio
Nils Gilman történész szerint a világpolitika új korszakba lép, ahol a fő törésvonalat nem az államformák, hanem az energiaátállás határozza meg. A L'Expressnek adott interjújában arról beszélt, hogy Kína és Európa a zöld technológiák köré szerveződhet, míg az Egyesült Államok, Oroszország és Szaúd-Arábia a fosszilis energiahordozók védelmében szövetséget alkothat. Ez egy gazdasági és geopolitikai „ökológiai hidegháborúhoz” vezethet, amely alapjaiban rendezi át a globális szövetségi rendszert.

Nils Gilman, a Berggruen Institute tanácsadója szerint a jövő világrendje már nem a demokráciák és autokráciák közötti ellentétről szól majd, hanem az energiaátállás mentén alakuló új törésvonalakról. A történész úgy látja, két blokk formálódik: Kína és Európa a zöldenergia felé fordul, míg az Egyesült Államok, Oroszország és Szaúd-Arábia a fosszilis energiahordozók védelmében szövetségre lép.

Ez egyfajta „ökológiai hidegháborút” hozhat, amely gazdasági, technológiai és információs frontokon is zajlik majd.

Gilman szerint az új konfliktus alapja az, hogyan kezelik az országok a fosszilis alapú iparosodás következményeit. Kína és Európa ösztönzőket alkalmaz a megújuló energiákra való átállásra, míg az olaj- és gázexportáló államok létfenyegetésként tekintenek a dekarbonizációra. A Trump vezette Egyesült Államok ezért Oroszországgal és Szaúd-Arábiával együttműködve próbálja fékezni a zöldátmenetet.

Gilman szerint ez az együttműködés magában foglalhat kibertámadásokat, energiapolitikai nyomásgyakorlást és klímadezinformáció terjesztését is.

Európa és Kína közötti közeledést elsősorban gazdasági érdekek vezérelhetik. Kína a zöld technológiák globális piacának 80 százalékát uralja a napelemekben, 70 százalékát az akkumulátorgyártásban, és vezető szerepe van az elektromos autók gyártásában is. Európa piacot biztosíthatna, míg Peking az ipari kapacitást adná. Bár a politikai rendszerek között éles különbségek vannak,

Gilman szerint a klímaválság súlyosbodása háttérbe szoríthatja az emberi jogi vitákat, főleg ha az Egyesült Államokkal való kereskedelmi feszültségek fokozódnak.

Az Egyesült Államok fosszilis energiapolitikája Trump távozása után sem változna meg gyorsan. Gilman emlékeztetett, hogy az amerikai stratégia évtizedek óta az olajhoz való hozzáférés biztosítására épül, amit Trump most agresszívabb retorikával képvisel. A zöldenergia iránti növekvő kereslet, például az AI-hoz szükséges adatközpontok miatt, egyelőre nem ellensúlyozza a fosszilis érdekeket. A történész szerint ezért a „petroállamok” szövetsége hosszabb távon is fennmaradhat.

Gilman úgy véli, a „globális Dél” országainak többsége Kínához közeledhet, mivel Peking fejlett technológiát és beruházásokat kínál anélkül, hogy politikai feltételeket szabna.

A klímakonferenciák és multilaterális tárgyalások szerepét viszont csekélynek látja. Szerinte Kína zöld beruházásai és a megújuló energia árának csökkenése többet tettek a dekarbonizációért, mint az összes COP-találkozó együttvéve. A jövőben a valódi előrelépés szerinte nem célkitűzésekben, hanem technológiamegosztási és telepítési megállapodásokban mérhető majd.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

PR cikk

Konferencia ajánló

Sikerklub hazai kkv-nak

Sikerklub hazai kkv-nak

2025. szeptember 16.

Követeléskezelési trendek 2025

2025. szeptember 16.

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
piros keret a német iparon; porsche előállítás
Gazdaság
Merz kancellár számára rossz hír: kiderült, mi vár a német gazdaságra a következő hónapokban
Pénzcentrum
Ez az igazi sztárszakma Magyarországon: villámgyors az előrelépés, milliós a fizu
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility