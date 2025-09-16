Súlyos kibertámadás történt, másfél millió embert érint

Egy informatikai szolgáltatót ért kibertámadás miatt 1,5 millió svéd személyes adatai kerültek nyilvánosságra - közölte kedden a svéd ügyészség.

A tájékoztatás szerint az adatszivárgás a Miljödata rendszerszolgáltató vállalatnál történt az augusztus 23-24-i hétvégén, érintettek pedig mindenekelőtt önkormányzatok és magánvállalkozások voltak. Összesen mintegy

1,5 millió svéd személyes adatai kerültek nyilvánosságra.

Sandra Helgadottir ügyész szerint még folyamatban van a kibertámadás kivizsgálása, amelynek elkövetőjeként egy Datacarry nevű csapat jelentkezett. Helgadottir közölte, hogy a nyomozás most az elkövetők azonosítására összpontosít.

Jelenleg nincs arra utaló jel, hogy egy külföldi hatalom részes lett volna ebben

- tette hozzá.

A svéd sajtó arról számolt be, hogy a hackerek 1,5 bitcoint (mintegy 58 millió forint) követeltek és az adathalmaz közzétételével fenyegettek. A Miljödata a hétvégén közölte, hogy az adatok végül közzé lettek téve a darkneten, vagyis az internet különleges titkosító technológiákkal működő, főleg bűnözők által használt részén. Az adatok főleg neveket, lakcímeket és kapcsolattartási információkat tartalmaznak, és

a 10,6 milliós svéd lakosság nagyjából 15 százalékát érintik.

A svéd adatvédelmi hatóság szerint legalább 164 városi önkormányzat és 4 regionális hatóság is érintett volt. Az SVT közszolgálati televízió szerint Göteborg városát különösen sújtotta az adatlopás, de olyan cégek is megsínylették, mint a Volvo és az SAS légitársaság.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images