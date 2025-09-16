  • Megjelenítés
FONTOS Van élet az Otthon Starton túl is: itt a nagy lakáshitel-táblázat
Szokatlan időpontban tesz bejelentést a kormány
Gazdaság

Szokatlan időpontban tesz bejelentést a kormány

Portfolio
Nem a megszoktt időpontban, szerdán 16 órakor keződik a a Kormányinfó Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő.

A sajtótájékoztatón szóba kerülhetnek aktuális gazdasági és gazdaságpolitikai ügyek is. Az Otthon Start program első pár hetének eredményei, a forint erősödése, de akár olyan aktuális hírek is, miszerint az Egyesült Államok megszüntette a vízummentességi korlátozásokat.

Az eseményről élőben tudósítunk.

