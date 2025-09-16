Trump csendben engedett: javulhat a gazdasági mutatók pontossága

Az amerikai Bureau of Labor Statistics (BLS) 25 részmunkaidős közgazdasági asszisztens állást hirdetett meg országszerte, hogy növelje a fogyasztói árakról beérkező adatok mennyiségét, illetve erősítse az árindex pontosságát és hitelességét. Az árfigyelői pozíciók nagyvárosokban érhetők el.

A megjelenő hirdetések azt jelentik, hogy a statisztikai hivatal a korábbi kritikák után ezúttal erőforrásokat is kapott a donald trump-vezette kormányzattól az adatszolgáltatás minőségének növeléséhez,

az ügynökséget ugyanis felmentették a régóta érvényes munkaerő-felvételi tilalom alól.

A lépés közvetlen hátterében az áll, hogy a BLS az utóbbi időben egyre nagyobb mértékben támaszkodott statisztikai becslésekre az adatszolgáltatás során, mivel a munkaerőállomány zsugorodása miatt egyre kevesebb valós adatot tudott az árakról begyűjteni. A szervezet létszáma nagyjából ötödével esett vissza Donald Trump hivatalba lépése óta, ami látható információs lyukakat hagyott a fogyasztói árindex kiszámításához használt mintákban. A mostani létszámbővítés célja, hogy ezeket a hiányokat tényleges, bolti és szolgáltatói árakkal töltsék fel.

A BLS júniusban közölte, hogy erőforráshiány miatt három nagyvárosi térségben felfüggesztette az árgyűjtést, és belső elemzése szerint ennek csekély hatása volt az országos mutatóra. Július végén azt is jelezte, hogy más területeken átlagosan a minta mintegy 15 százalékát szintén ideiglenesen szüneteltette, de ennek következményeit nem részletezte.

A hirdetésekben megjelölt feladatok többsége helyszíni látogatásokat igényel kiskereskedelmi és szolgáltató egységekben – például áruházakban és hotelekben –, kiegészítve online adatgyűjtéssel. A nyitott pozíciók között között New York, Los Angeles, Atlanta és Chicago is szerepel, vagyis a statisztikai hivatal az ország legnagyobb fogyasztói piacain bővítené a lefedettséget. A cél az, hogy minél több tényleges áradat érkezzen vissza a havi fogyasztói árindex-adatbázisba.

A személyzeti kérdések mellett politikai viták is kísérik a BLS napi működését, a nyári nagy munkaerőpiaci adatrevíziók miatt Donald Trump elnök eltávolította pozíciójából a szervezet demokrata elnökét, Erika McEntarfert. A szakember utódja a nyíltan republikánus nézeteket valló E. J. Antoni lett. Az elmúlt hónapokban a statisztikai hivatal rendszeresen kritika tárgya lett, republikánus politikusok pedig már számos alkalommal sürgették a hitelesség erősítését és a módszertani reformokat. A nehézségeket a hivatal a munkaerő-állomány alacsony szintjével és az alulfinanszírozottsággal magyarázta, amelyről közvetetten maga Trump is tehetett.

A jelenlegi bővítés viszont számos kedvező folyamatot elindíthat. Ha a most meghirdetett állásokat gyorsan betöltik, a becsült árak aránya érdemben visszaeshet a fogyasztói árindexben, csökkentve a jelenlegi becslések hibahatárát és javítva az adatok minőségét.

Rövid távon ez pontosabb képet adhat az inflációs folyamatokról, ami a piaci és jegybanki értelmezést is finomíthatja.

Donald Trump amerikai elnök a nyár folyamán számos alkalommal kritizálta nyíltan a BLS szakmai munkáját, a szervezet vezetőjét pedig el is bocsátotta adatmanipulációra hivatkozva. Bár a republikánus politikusok véleménye szerint E. J. Antoni elnöki kinevezése önmagában garancia volt a sikerre, a mostani munkaerő-felvételből látszik, hogy valójában nem a vezető személye volt a döntő faktor. Kellő anyagi- és emberi erőforrások híján az adatok minősége továbbra sem javult volna, de a kormányzati támogatottság javulása miatt végre elindulhatnak a reformok a statisztikai hivatalban.

