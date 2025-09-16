  • Megjelenítés
Vádat emeltek Charlie Kirk feltételezett gyilkosa ellen, halálbüntetés is lehet belőle
Vádat emeltek Charlie Kirk feltételezett gyilkosa ellen, halálbüntetés is lehet belőle

Vádat emeltek Tyler Robinson ellen Charlie Kirk konzervatív aktivista meggyilkolása ügyében, a 22 éves férfit több súlyos bűncselekmény elkövetésével vádolják - tudósított a CNBC. A lap értesülései szerint az ügyész halálbüntetést fog indítványozni.

Az utahi ügyészek kedden

minősített emberöléssel, lőfegyverrel elkövetett bűncselekménnyel, igazságszolgáltatás akadályozásával, tanúk befolyásolásával és több más vádponttal

illették Tyler Robinsont Charlie Kirk konzervatív aktivista halálos lövése ügyében.

A 22 éves Robinsont péntek hajnali letartóztatása óta óvadék nélkül tartják fogva. A letartóztatásra kevesebb mint két nappal azután került sor, hogy Kirköt lelőtték egy zsúfolt politikai rendezvényen az Utah Valley Egyetemen.

Az utahi lakos Robinson virtuális bírósági meghallgatására helyi idő szerint délután 5 órakor kerül sor, a CNBC értesülései szerint

az ügyész halálbüntetést fog indítványozni.

Kirk halálhíre gyorsan bejárta az országot, és vegyes reakciókat váltott ki. Míg Kirk barátai és politikai szövetségesei mély gyászt mutattak, és a politikusok pártállástól függetlenül elítélték a politikai erőszakot, addig egyesek, köztük Donald Trump elnök, JD Vance alelnök és Stephen Miller kabinetfőnök-helyettes a "radikális baloldalt" hibáztatták a gyilkosságért.

Eközben a baloldal egyes képviselői, akik Kirk életében is bírálták jobboldali politikáját, továbbra is kritikusan nyilatkoznak róla, ami felháborodást kelt az aktivista támogatói körében.

