1,36 millió dollárt kell fizetnie Trump szövetségesének

Arthur Engoron New York megyei bíró kedden a Davidoff Hutcher & Citron ügyvédi iroda javára döntött a Manhattanben tárgyalt perben, amelyet a cég 2023-ban indított Giuliani ellen a 2019 novembere és 2023 júliusa között nyújtott jogi szolgáltatások díjának behajtása érdekében.
Robert Costello, az iroda partnere képviselte Giulianit több eljárásban, köztük a Trump 2020-as választási eredmények megfordítására tett kísérleteivel kapcsolatos szövetségi és állami vizsgálatokban, az ukrajnai üzleti és politikai tevékenységét érintő nyomozásban, valamint a 2021. január 6-i capitoliumi támadást vizsgáló kongresszusi bizottság előtt.
A Davidoff iroda a keresetben azt állította, hogy segítettek koordinálni Giuliani védelmét más polgári perekben és ügyvédi fegyelmi eljárásokban is.
A cég szerint Giuliani a közel 1,6 millió dolláros jogi költségből mindössze 214 000 dollárt fizetett ki.
Giuliani azzal érvelt, hogy nem volt megbízási szerződése az ügyvédi irodával, csak Costellóval. Azt is állította, hogy soha nem egyezett bele az iroda óradíjainak kifizetésébe, és nem kapott havi számlákat a cégtől.
A volt manhattani főügyésztől azóta megvonták New York-i és washingtoni ügyvédi engedélyét az alaptalan választási csalási állításai miatt. Idén egyezséget kötött két georgiai választási dolgozóval, akik 148 millió dolláros rágalmazási ítéletet nyertek ellene, miután hamisan állította, hogy segítettek ellopni a 2020-as választást Trumptól.
Giuliani ártatlannak vallotta magát az arizonai és georgiai büntetőeljárásokban, amelyeket Trump választási vereségének megfordítására tett erőfeszítései miatt indítottak ellene. Emellett védekezik a Dominion Voting Systems 1,3 milliárd dolláros rágalmazási perében is, amely szerint hamis állításokat terjesztett a vállalatról a 2020-as választást követően.
Forrás: Reuters
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Mesterséges intelligencia előre jelzi a szívrohamot és a cukorbetegséget: így változhat meg az orvoslás
Több mint 1000 betegség kockázatát fel tudja mérni.
Trump terve az autóipart veszélyezteti
Kínának kedvezne az autóipar jövőjét illetően.
Elő a fürdőruhákkal, hétvégén jön a kánikula!
Késik az ősz.
Megtudtuk, hatalmas uniós támogatásnak örülhetnek a magyar gazdák!
Teljesen átalakul az EU-s kifizetések rendszere.
Évtizedek után visszatért a veszélyes faj Horvátországba
Megnőtt a csípések valószínűsége.
Viszlát, készpénz! Nagy változás érik a horvát autópályákon
Jön az elektronikus rendszer.
Eséssel várta a magyar tőzsde a fontos kamatdöntést
Folytatódott a korrekció a magyar piacon.
Hírszerzési jelentés: a sarkaiból akarják kifordítani az ukrán védelmet az oroszok
Pokrovszkra koncentrálódik minden erő.
Why prices hike, but inflation stays the same
Popular opinion says that inflation is much higher than official figures. Some say the numbers are fixed, but there could be other explanations. The post Why prices hike, but inflation stays the same appea
Túlpöröghet az Otthon Start? A lakáspiac feszültségei most kezdenek igazán látszani (videó)
Az Otthon Start elsöprő tempóban indult: már az első héten ötezren igényelték a maximum 3%-os kamattal elérhető lakáshitelt. Ez már önmagában is forradalmi hatás, de a háttérben komoly k
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A projektzárás négy arca, és miért fájhat nagyon, ha összekevered
Mikor tekinthető befejezettnek egy támogatott projekt? Amikor az utolsó gépet beüzemelték? Amikor az utolsó számlát kiegyenlítették? Vagy amikor az Irányító Hatóság végre rábólinthat a z
Kijózanodás az AI-horrorból: a szilícium kávét kér
Nem kell tartani az AI-tól, a Terminátor-forgatókönyvek mind-mind olyan képességekre alapulnak, amikkel az AI nem bír, és nem is tudjuk, bírni fog-e valaha. Nemrég terjedelmes... The post Kijóza
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Tőzsdei túlélőtúra: Hogyan kerüld el a leggyakoribb kezdő hibákat?
A tőzsdei vagyonépítés során kulcsfontosságú az alapos kutatás és a kockázatok megértése, valamint a hosszú távú célok kitűzése és kitartó befektetési stratégia követése.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Mégis mi történik most a magyar tejiparban?
Milyen problémákkal néz szembe az ágazat?
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.