1,36 millió dollárt kell fizetnie Trump szövetségesének

Rudy Giuliani volt New York-i polgármesternek 1,36 millió dollárt és kamatokat kell fizetnie korábbi ügyvédeinek a ki nem egyenlített jogi díjak miatt, amelyek Donald Trump személyes ügyvédjeként végzett tevékenységével kapcsolatos védelmét szolgálták.

Arthur Engoron New York megyei bíró kedden a Davidoff Hutcher & Citron ügyvédi iroda javára döntött a Manhattanben tárgyalt perben, amelyet a cég 2023-ban indított Giuliani ellen a 2019 novembere és 2023 júliusa között nyújtott jogi szolgáltatások díjának behajtása érdekében.

Robert Costello, az iroda partnere képviselte Giulianit több eljárásban, köztük a Trump 2020-as választási eredmények megfordítására tett kísérleteivel kapcsolatos szövetségi és állami vizsgálatokban, az ukrajnai üzleti és politikai tevékenységét érintő nyomozásban, valamint a 2021. január 6-i capitoliumi támadást vizsgáló kongresszusi bizottság előtt.

A Davidoff iroda a keresetben azt állította, hogy segítettek koordinálni Giuliani védelmét más polgári perekben és ügyvédi fegyelmi eljárásokban is.

A cég szerint Giuliani a közel 1,6 millió dolláros jogi költségből mindössze 214 000 dollárt fizetett ki.

Giuliani azzal érvelt, hogy nem volt megbízási szerződése az ügyvédi irodával, csak Costellóval. Azt is állította, hogy soha nem egyezett bele az iroda óradíjainak kifizetésébe, és nem kapott havi számlákat a cégtől.

A volt manhattani főügyésztől azóta megvonták New York-i és washingtoni ügyvédi engedélyét az alaptalan választási csalási állításai miatt. Idén egyezséget kötött két georgiai választási dolgozóval, akik 148 millió dolláros rágalmazási ítéletet nyertek ellene, miután hamisan állította, hogy segítettek ellopni a 2020-as választást Trumptól.

Giuliani ártatlannak vallotta magát az arizonai és georgiai büntetőeljárásokban, amelyeket Trump választási vereségének megfordítására tett erőfeszítései miatt indítottak ellene. Emellett védekezik a Dominion Voting Systems 1,3 milliárd dolláros rágalmazási perében is, amely szerint hamis állításokat terjesztett a vállalatról a 2020-as választást követően.

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images