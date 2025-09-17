  • Megjelenítés
164 ezer autót hív vissza a Stellantis
164 ezer autót hív vissza a Stellantis

A Stellantis közel 164 ezer Jeep járművet hív vissza az Egyesült Államokban ajtódíszléc-problémák miatt, írja a Reuters.

Az amerikai Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA) szerdai közleménye szerint a Stellantis nagyszabású visszahívási akciót indított az Egyesült Államokban.

A visszahívás mintegy 164 ezer Jeep járművet érint,

amelyeknél a vezető- és utasoldali ajtók díszlécének beszerelési hibája miatt fennáll a veszély, hogy a díszléc menet közben leválhat.

Az NHTSA tájékoztatása alapján a hibás alkatrészek jelentős közlekedésbiztonsági kockázatot jelenthetnek.

Forrás: Reuters

Címlapkép forrása: Jonathan Weiss via Getty Images

