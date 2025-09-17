„370-es euróval nem biztos, hogy együtt tudna élni Magyarország” – Itt a forint menetelésének vége?

Az év végéig még viszonylag erős maradhat a forint, 400 alatt lehet az euró árfolyama, azonban a reáleffektív-árfolyam alapján a fundamentumokhoz képest egyre erősebb a magyar deviza – hangzott el az MBH Bank szerdai sajtóeseményén. A pénzintézet szakértői szerint egy esetleges 370 körüli euróárfolyammal már „nem biztos, hogy együtt tudna élni a magyar gazdaság”, ezért középtávon arra lehet számítani, hogy megáll a forint erősödése, 2026-ban pedig, amikor az MNB újra elkezdhet kamatot csökkenteni, visszatérhet a 400 feletti árfolyam.

Portfolio Budapest Economic Forum 2025 A magyar gazdaság minden lényeges kérdése szóba kerül majd az ősz gazdasági csúcskonferenciáján!

Az idei évre 0,8%-os gazdasági növekedésre számítunk, ez a bővülési ütem 2026-ban 3 százalék közelébe gyorsulhat, majd 2027-ben is hasonló szinten alakulhat – hangzott el az MBH Bank elemzőinek szerdai sajtótájékoztatóján. A szakemberek nem számítanak arra, hogy az uniós források terén jelentős javulást sikerül elérni, ezzel kalkuláltak az előrejelzésben.

Azt látjuk, hogy a fogyasztás szépen alakul, a növekedési hozzájárulása már hasonló, mint a koronavírus-járvány előtt. Ahol nagyobb bajok vannak, az a beruházások, de az elmúlt hónapokban látszik némi javulás az európai konjunktúra indikátorokban, ami bizakodásra adhat okot – mondta Árokszállási Zoltán, az MBH Bank elemzője. Szerinte az utóbbi hetekben a két fő geopolitikai kockázatban (orosz-ukrán háború és amerikai vámháború) is stabilizálódás látható, nem javult a helyzet, de nem is romlott.

A hazai munkaerőpiac stabilnak mondható, a gazdaságilag aktívak száma is emelkedni tudott az elmúlt hónapokban, azonban a foglalkoztatás növekedését korlátozza a népességfogyás – tette hozzá Balog-Béki Márta, a bank elemzője.

A jövő év elején arra számítunk, hogy bőven a jegybanki célsávba csökkenhet az infláció, akár olyan hónap is lehet, amikor 3% alá esik az áremelkedés mértéke – emelte ki Árokszállási. Ugyanakkor az árrésstopok jelenleg mintegy 1,5 százalékponttal mérséklik az inflációt, és ésszerű várakozás, hogy ez a jövő év közepéig velünk marad. Éppen ezért a bank elemzői egyelőre nem számítanak a 6,5%-os alapkamat csökkentésére, arra csak 2026-ban nyílhat tere a jegybanknak, és akkor sem az első hónapokban.

A következő hónapokban hullámzó inflációs adatokra számítunk, amiben a bázishatások is szerepet játszanak. Ősszel emelkedhet, majd az év végére megközelítheti a 4%-ot az infláció, majd jövőre 3-4%-os sávban mozoghat, de ez csak átmeneti lehet, az árrésstopok eltörlése mindenképp megmutatkozik majd ebben az év második felében – tette hozzá Balog-Béki Márta.

A fokozódó kamatfelár, a carry húzza jelenleg a forintot az erősödés irányába. Az inflációs várakozásokat elsősorban az árfolyamvolatilitás csökkenése és a forint erősödése tudja csökkenteni, ezért az MNB vélhetően kényelmesen nézi a jelenlegi piaci folyamatokat – mondta Árokszállási Zoltán.

Ugyanakkor a fundamentumokhoz képest egyre erősebbnek tűnik most a forint, a reáleffektív-árfolyamot kivetítve egy esetlegesen 370 körüli euróárfolyam már vélhetően túl erős lenne,

nem biztos, hogy azzal együtt tudna élni a magyar gazdaság

- véli az elemző.

Árokszállási szerint a jelenlegi 390 alatti szint néhány hétig-hónapig fennmaradhat, de középtávon az év végéig már inkább a 390-400-as sávba várják az árfolyamot, 2026-ban pedig újra 400 fölé gyengülhet a forint, amikor a jegybank elkezdheti a kamat csökkentését.

A költségvetéssel kapcsolatban az MBH szakemberei arra számítanak, hogy a tavalyi 4,9%-nál alacsonyabb, 4,6% lehet az idei GDP-arányos hiány, majd jövőre ez hasonló szinten, talán kicsit magasabban alakulhat. A hivatalos előrejelzés 2026-re 4,8%-os deficit. Ez ugyanakkor nem kiemelkedő a régióban, ezért a bank elemzői arra számítanak, hogy a hitelminősítőktől nem jön leminősítés a következő hónapokban.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images