A Portfolio cikkére reagált a Belügyminisztérium

Nagy hatásúvá vált a Portfolio-n kedden megjelent interjú, melyben Fábián Lajos Károly, a VOSZ Egészségügyi tagozatának elnöke beszélt a magánegészségügy aktuális helyzetéről és kihívásairól. Arról beszélt, hogy romló trendek tapasztalhatóak a lakosság magánegészségügyi költéseinél, mivel szűkülnek anyagai lehetőségeik, és egészségi állapotuk nem javul. Közben a szolgáltatóknál a költségoldali nyomás egyre nagyobb problémát jelent, viszont áremelésekkel nem lehet mindent megoldani. Egyenesen azt mondta az egyik legnagyobb hazai magánkórházlánc, a TritonLife vezetője, hogy "a szektornak volt néhány jó éve az elmúlt évtizedben, de ennek vége".

A témával külön foglalkozott az ATV kedd esti híradója is azzal a felütéssel, hogy vége van-e a hazai magánegészségügy aranykorának. A csatorna két magánegészségügyi szereplőt is megszólított, akik arról számoltak be, hogy a szektorra a stagnálás a jellemző, de még mindig tipikus, hogy szükség esetén az emberek az utolsó forintjaikat is összerakják, hogy igénybe vegyék a szolgáltatást.

Ez nincs ellentmondásban a korábbi megállapításainkkal: a szektor árbevétele növekszik a kereslet, igénybevétel növekedésével és az áremelésekkel párhuzamosan. Ezzel egy időben viszont egyre nehezebben "keresnek pénzt" a magánszolgáltatók, a költségeik emelkedése miatt.

A híradó megszólaltatta a Belügyminisztériumot is, ahonnan azt válaszolták, hogy

ahogyan már számtalanszor elmondtuk: egy robusztus állami egészségügyi rendszer létrehozásában, illetve a magán és az állami egészségügyi szektor éles szétválasztásában hiszünk.

"Álláspontunk szerint a beteg ember gyógyítása nem lehet üzlet!" - nyomatékosította a tárca.

Éppen ezért a kormány elkötelezett, abban, hogy az állami szerepvállalást tovább erősítse az egészségügyben, amely minden beteg a megfelelő időben, a lehető leggyorsabban, a lakóhelyéhez legközelebb jut hozzá az ellátáshoz - tették hozzá.

Ezzel a minisztérium a legutóbbi saját lépésére is utalhatott. 2025 novemberétől ugyanis a magánszolgáltatók nem végezhetnek közfinanszírozott képalkotó vizsgálatokat. Ennek következtében az állam megkezdte a magánszolgáltatók eszközeinek felvásárlását.

