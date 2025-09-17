A Portfolio cikkére reagált a Belügyminisztérium

Mindezek alapján kifejezetten izgalmasnak ígérkezik a Portfolio szeptember 30-i konferenciája, amelyen a Tritonlife alapítója mellett Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár is részt.
Nagy hatásúvá vált a Portfolio-n kedden megjelent interjú, melyben Fábián Lajos Károly, a VOSZ Egészségügyi tagozatának elnöke beszélt a magánegészségügy aktuális helyzetéről és kihívásairól. Arról beszélt, hogy romló trendek tapasztalhatóak a lakosság magánegészségügyi költéseinél, mivel szűkülnek anyagai lehetőségeik, és egészségi állapotuk nem javul. Közben a szolgáltatóknál a költségoldali nyomás egyre nagyobb problémát jelent, viszont áremelésekkel nem lehet mindent megoldani. Egyenesen azt mondta az egyik legnagyobb hazai magánkórházlánc, a TritonLife vezetője, hogy "a szektornak volt néhány jó éve az elmúlt évtizedben, de ennek vége".
A témával külön foglalkozott az ATV kedd esti híradója is azzal a felütéssel, hogy vége van-e a hazai magánegészségügy aranykorának. A csatorna két magánegészségügyi szereplőt is megszólított, akik arról számoltak be, hogy a szektorra a stagnálás a jellemző, de még mindig tipikus, hogy szükség esetén az emberek az utolsó forintjaikat is összerakják, hogy igénybe vegyék a szolgáltatást.
Ez nincs ellentmondásban a korábbi megállapításainkkal: a szektor árbevétele növekszik a kereslet, igénybevétel növekedésével és az áremelésekkel párhuzamosan. Ezzel egy időben viszont egyre nehezebben "keresnek pénzt" a magánszolgáltatók, a költségeik emelkedése miatt.
A híradó megszólaltatta a Belügyminisztériumot is, ahonnan azt válaszolták, hogy
ahogyan már számtalanszor elmondtuk: egy robusztus állami egészségügyi rendszer létrehozásában, illetve a magán és az állami egészségügyi szektor éles szétválasztásában hiszünk.
"Álláspontunk szerint a beteg ember gyógyítása nem lehet üzlet!" - nyomatékosította a tárca.
Éppen ezért a kormány elkötelezett, abban, hogy az állami szerepvállalást tovább erősítse az egészségügyben, amely minden beteg a megfelelő időben, a lehető leggyorsabban, a lakóhelyéhez legközelebb jut hozzá az ellátáshoz - tették hozzá.
Ezzel a minisztérium a legutóbbi saját lépésére is utalhatott. 2025 novemberétől ugyanis a magánszolgáltatók nem végezhetnek közfinanszírozott képalkotó vizsgálatokat. Ennek következtében az állam megkezdte a magánszolgáltatók eszközeinek felvásárlását.
A Portfolio szeptember 30-i Private Health Forum című konferenciája kiemelten foglalkozik ezekkel a témákkal is, ide kattintva könnyedén lehet regisztráni.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Itt a bejelentés: így változik holnaptól a benzin ára
Megjöttek a friss adatok.
Von der Leyen Trump támogatásával csaphat Magyarországra az orosz energiavásárlások miatt
A z amerikai elnökkel való egyeztetés után a Bizottság jelentősen megerősíti soron következő szankciós csomagát.
164 ezer autót hív vissza a Stellantis
Jeep járműveket érint.
Emelkedéssel indul a nap a magyar tőzsdén
Kis pluszok.
Meglepő bejelentés érkezett Moszkvából: Washington segítségével újraindulhat a milliárdos energiaprojekt
Mélyítenék az energetikai együttműködést.
Otthon Start a MagNet Banknál - akár 100 ezer Ft-os IKEA utalvánnyal
A MagNet Bank friss, 2025. szeptember 15-én közzétett hivatalos hirdetménye szerint a népszerű Otthon Start lakáshitel mostantól náluk is elérhető. Az államilag támogatott hitelkonstrukció ex
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
A projektzárás négy arca, és miért fájhat nagyon, ha összekevered
Mikor tekinthető befejezettnek egy támogatott projekt? Amikor az utolsó gépet beüzemelték? Amikor az utolsó számlát kiegyenlítették? Vagy amikor az Irányító Hatóság végre rábólinthat a z
Kijózanodás az AI-horrorból: a szilícium kávét kér
Nem kell tartani az AI-tól, a Terminátor-forgatókönyvek mind-mind olyan képességekre alapulnak, amikkel az AI nem bír, és nem is tudjuk, bírni fog-e valaha. Nemrég terjedelmes... The post Kijóza
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Kelet-Közép-Európa - hogyan tudjuk kontrollálni a saját sorsunkat?
Kelet-Közép Európa jövőjét a rendelkezésre álló erőforrások és képességek, röviden a potenciál határozza meg. A kérdés, hogy a potenciált mennyiben tudjuk felhasználni a régió polgá
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.
Van értelme még az elitdiplomának az AI korszakban?
Harvardos és yale-es diákok megélése a mesterséges intelligencia előretöréséről.