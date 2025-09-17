  • Megjelenítés
A Portfolio cikkére reagált a Belügyminisztérium
Gazdaság

A Portfolio cikkére reagált a Belügyminisztérium

Portfolio
A Belügyminisztérium hivatalos reakciót adott ki az állami és magánegészségügy kapcsolatáról azok után, hogy a Portfolio interjút közölt Fábián Lajos Károllyal, a VOSZ Egészségügyi tagozatának elnökével. 

Mindezek alapján kifejezetten izgalmasnak ígérkezik a Portfolio szeptember 30-i konferenciája, amelyen a Tritonlife alapítója mellett Takács Péter egészségügyért felelős államtitkár is részt.

Nagy hatásúvá vált a Portfolio-n kedden megjelent interjú, melyben Fábián Lajos Károly, a VOSZ Egészségügyi tagozatának elnöke beszélt a magánegészségügy aktuális helyzetéről és kihívásairól. Arról beszélt, hogy romló trendek tapasztalhatóak a lakosság magánegészségügyi költéseinél, mivel szűkülnek anyagai lehetőségeik, és egészségi állapotuk nem javul. Közben a szolgáltatóknál a költségoldali nyomás egyre nagyobb problémát jelent, viszont áremelésekkel nem lehet mindent megoldani. Egyenesen azt mondta az egyik legnagyobb hazai magánkórházlánc, a TritonLife vezetője, hogy "a szektornak volt néhány jó éve az elmúlt évtizedben, de ennek vége".

Kapcsolódó cikkünk

Eljött a legnagyobb magyar magánkórházak összeolvadásának ideje

A témával külön foglalkozott az ATV kedd esti híradója is azzal a felütéssel, hogy vége van-e a hazai magánegészségügy aranykorának. A csatorna két magánegészségügyi szereplőt is megszólított, akik arról számoltak be, hogy a szektorra a stagnálás a jellemző, de még mindig tipikus, hogy szükség esetén az emberek az utolsó forintjaikat is összerakják, hogy igénybe vegyék a szolgáltatást.

Portfolio Private Health Forum 2025
A magyar egészségügy legfontosabb és legégetőbb kérdéseit tárgyaljuk ki a magánegészségügyi piac találkozási pontjává vált Private Health Forumon szeptember 30-án. Most érdemes regisztrálni a nagyszabású és sok újdonságot felvonultató szakmai eseményre!
Információ és jelentkezés

Ez nincs ellentmondásban a korábbi megállapításainkkal: a szektor árbevétele növekszik a kereslet, igénybevétel növekedésével és az áremelésekkel párhuzamosan. Ezzel egy időben viszont egyre nehezebben "keresnek pénzt" a magánszolgáltatók, a költségeik emelkedése miatt.

Kapcsolódó cikkünk

Magyar magánegészségügy: üzlet, de másképp

Válságálló a magyar magánegészségügy? - Friss számok adnak erre választ!

Szenvedve fejlődtek a hazai magánklinikák - Mire elég a 100 eurós vizitdíj Magyarországon?

A híradó megszólaltatta a Belügyminisztériumot is, ahonnan azt válaszolták, hogy

ahogyan már számtalanszor elmondtuk: egy robusztus állami egészségügyi rendszer létrehozásában, illetve a magán és az állami egészségügyi szektor éles szétválasztásában hiszünk.

"Álláspontunk szerint a beteg ember gyógyítása nem lehet üzlet!" - nyomatékosította a tárca.

Éppen ezért a kormány elkötelezett, abban, hogy az állami szerepvállalást tovább erősítse az egészségügyben, amely minden beteg a megfelelő időben, a lehető leggyorsabban, a lakóhelyéhez legközelebb jut hozzá az ellátáshoz - tették hozzá.

Ezzel a minisztérium a legutóbbi saját lépésére is utalhatott. 2025 novemberétől ugyanis a magánszolgáltatók nem végezhetnek közfinanszírozott képalkotó vizsgálatokat. Ennek következtében az állam megkezdte a magánszolgáltatók eszközeinek felvásárlását.

A Portfolio szeptember 30-i Private Health Forum című konferenciája kiemelten foglalkozik ezekkel a témákkal is, ide kattintva könnyedén lehet regisztráni.

Kapcsolódó cikkünk

Heteken belül változás jön a magyar egészségügyben: vásárlásba kezdett az állam

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
bicikli erdő sport környezet
Gazdaság
Drámai adatok a magyarokról - Ezen múlik az egészségünk!
Pénzcentrum
Mi folyik itt? Özönlenek az oroszok Magyarországra: rengeteg pénzt tapsolnak el
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility