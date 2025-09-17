  • Megjelenítés
FONTOS Fontos hír a nyugdíjasoknak: még magasabb nyugdíjemelést jelentett be Gulyás Gergely!
Áprilistól fizetnie kell annak, aki be akar lépni Velencébe
Gazdaság

Áprilistól fizetnie kell annak, aki be akar lépni Velencébe

MTI
Jövőre április 3. és július 26. között, összesen hatvan napon kell fizetnie a turistáknak, ha Velencébe akarnak utazni - közölte a város önkormányzata szerdán.

2026-ban áprilisban tizenhét, májusban tizenöt, júniusban tizenhat, júliusban tizenkét napon kell majd fizetni a látogatóknak a városba való belépésért. A pontos dátumokat a velencei önkormányzat portálja sorolja fel. Általában minden héten a péntektől vasárnapig tartó időszakról van szó.

A jegyet azoknak kell kiváltani,

akik reggel fél kilenc és délután négy óra között akarnak bejutni a Velence történelmi részeként ismert szigetekre.

A lagúnákhoz tartozó kisebb szigetekre való bejutás továbbra is ingyenes.

Ami a napidíj árát illeti, a korábbi gyakorlat szerint az alaptarifa öt eurónak (1900 forint) felel meg, de a belépő ára elérheti a tíz eurót az ünnepnapokon, amikor többen szeretnék felkeresni Velencét. Drágább a belépődíj akkor is, ha a látogató a jegyvásárlást az utolsó pillanatra halasztja.

A fizetős belépést 2024-ben vezették be, és akkor huszonkilenc napon volt hatályban, idén pedig ötvennégy napon keresztül.

A belépőjegyet minden 14 évnél idősebb turistának meg kell váltania, akármilyen közlekedési eszközzel is érkezzen Velencébe. Fizetni lehet az interneten, vagy például a város vasútállomása előtti téren felállított automatáknál. A fizetős napokon

a jegy nélküli látogatókra ötven eurótól háromszáz euróig terjedő bírságot szabhatnak ki az önkormányzati ellenőrök.

A Velencében élők, az ott dolgozók és tanulók, valamint a fogyatékkal élőknek nem kell fizetniük a belépésért, és mentesülnek a fizetés alól azok is, akik szállást foglalnak városban.

Velence az első város a világon, amely a turisztikailag kiemelt napokra fizetős rendszert vezetett be az idegenforgalom korlátozására, valamint a város bevételei növelésére.

2024-ben 440 ezren fizettek a belépésért, ami a város kasszáiba 2,2 millió eurót hozott, idén pedig több mint 720 ezer volt a fizetős látogatók száma, ami több mint 5,4 millió euró bevételt jelentett.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

PR cikk

Konferencia ajánló

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
D_NOE20250911012
Gazdaság
Döntött a kormány: kiegészítő nyugdíjemelést kapnak az idősek!
Pénzcentrum
Kávé otthon: így jössz ki a legolcsóbban, az élelmes magyarok már csak így csinálják
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility