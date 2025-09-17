  • Megjelenítés
Átfogó tanulmány érkezett: erre használjuk a ChatGPT-t!

Az OpenAI és a Harvard Egyetem kutatói átfogó tanulmányt készítettek a ChatGPT-t érintő felhasználási szokásokról, amely szerint a chatbot egyre inkább a mindennapi élet részévé válik, miközben a nem munkával kapcsolatos használata jelentősen növekedett - tudósított a CNBC.
A kedden közzétett kutatás 1,5 millió beszélgetés elemzésén alapul, és ez az első ilyen átfogó vizsgálat a ChatGPT felhasználási módjairól. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy

a nem munkával kapcsolatos üzenetek aránya 2024 júniusa és 2025 júniusa között 53%-ról 73%-ra emelkedett.

Aaron Chatterji, az OpenAI vezető közgazdásza szerint ez a változás azt jelzi, hogy a ChatGPT az emberek életének számos területén kezd megjelenni. A kutatást az OpenAI gazdasági kutatócsoportja és David Deming Harvard-közgazdász készítette, bár a tanulmány még nem esett át szakmai lektoráláson.

A vizsgálat szerint a ChatGPT-vel folytatott beszélgetések háromnegyede három fő kategóriába sorolható: gyakorlati útmutatás, információkeresés és írás/fogalmazás. A leggyakoribb felhasználási mód a gyakorlati útmutatás kérése, amely magában foglalja az oktatási segítséget, a gyakorlati tanácsokat és a kreatív ötletelést.

A felhasználási módok azonban eltérnek attól függően, hogy a chatbotot munkahelyi vagy személyes célokra használják. A munkahelyi környezetben az írással kapcsolatos tevékenységek bizonyultak a leggyakoribbnak, 2025 júniusában átlagosan a munkával kapcsolatos üzenetek 40%-át tették ki. Az írással kapcsolatos kérések kétharmada nem új szövegek létrehozására, hanem meglévő szövegek szerkesztésére, kritikájára és fordítására irányult.

A kutatók azt is megállapították, hogy

2025 júliusára a ChatGPT felhasználói bázisa a világ felnőtt lakosságának 10%-ára nőtt.

A felhasználók demográfiai összetétele is változott: míg 2024 januárjában a felhasználók 37%-a rendelkezett tipikusan női névvel, 2025 közepére ez a nemek közötti különbség jelentősen csökkent.

A ChatGPT globálisan is egyre elérhetőbbé válik, különösen gyors növekedést mutatva az alacsony és közepes jövedelmű országokban. 2025 májusára a legalacsonyabb jövedelmű országokban a ChatGPT-használat növekedési üteme több mint négyszerese volt a legmagasabb jövedelmű országokénak.

Bár a ChatGPT az elmúlt években robbanásszerű növekedést tapasztalt, egyre erősebb versennyel néz szembe olyan riválisoktól, mint Elon Musk XAI-ja és a Google Gemini szolgáltatása. A héten a Gemini megelőzte a ChatGPT-t az Apple App Store ingyenes alkalmazásainak listáján, a nemrég bevezetett "Nano Banana" képszerkesztő modelljének köszönhetően.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

