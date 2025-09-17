Átfogó tanulmány érkezett: erre használjuk a ChatGPT-t!

A kedden közzétett kutatás 1,5 millió beszélgetés elemzésén alapul, és ez az első ilyen átfogó vizsgálat a ChatGPT felhasználási módjairól. A tanulmány egyik legfontosabb megállapítása, hogy
a nem munkával kapcsolatos üzenetek aránya 2024 júniusa és 2025 júniusa között 53%-ról 73%-ra emelkedett.
Aaron Chatterji, az OpenAI vezető közgazdásza szerint ez a változás azt jelzi, hogy a ChatGPT az emberek életének számos területén kezd megjelenni. A kutatást az OpenAI gazdasági kutatócsoportja és David Deming Harvard-közgazdász készítette, bár a tanulmány még nem esett át szakmai lektoráláson.
A vizsgálat szerint a ChatGPT-vel folytatott beszélgetések háromnegyede három fő kategóriába sorolható: gyakorlati útmutatás, információkeresés és írás/fogalmazás. A leggyakoribb felhasználási mód a gyakorlati útmutatás kérése, amely magában foglalja az oktatási segítséget, a gyakorlati tanácsokat és a kreatív ötletelést.
A felhasználási módok azonban eltérnek attól függően, hogy a chatbotot munkahelyi vagy személyes célokra használják. A munkahelyi környezetben az írással kapcsolatos tevékenységek bizonyultak a leggyakoribbnak, 2025 júniusában átlagosan a munkával kapcsolatos üzenetek 40%-át tették ki. Az írással kapcsolatos kérések kétharmada nem új szövegek létrehozására, hanem meglévő szövegek szerkesztésére, kritikájára és fordítására irányult.
A kutatók azt is megállapították, hogy
2025 júliusára a ChatGPT felhasználói bázisa a világ felnőtt lakosságának 10%-ára nőtt.
A felhasználók demográfiai összetétele is változott: míg 2024 januárjában a felhasználók 37%-a rendelkezett tipikusan női névvel, 2025 közepére ez a nemek közötti különbség jelentősen csökkent.
A ChatGPT globálisan is egyre elérhetőbbé válik, különösen gyors növekedést mutatva az alacsony és közepes jövedelmű országokban. 2025 májusára a legalacsonyabb jövedelmű országokban a ChatGPT-használat növekedési üteme több mint négyszerese volt a legmagasabb jövedelmű országokénak.
Bár a ChatGPT az elmúlt években robbanásszerű növekedést tapasztalt, egyre erősebb versennyel néz szembe olyan riválisoktól, mint Elon Musk XAI-ja és a Google Gemini szolgáltatása. A héten a Gemini megelőzte a ChatGPT-t az Apple App Store ingyenes alkalmazásainak listáján, a nemrég bevezetett "Nano Banana" képszerkesztő modelljének köszönhetően.
A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images
Átfogó tanulmány érkezett: erre használjuk a ChatGPT-t!
Érdemes adatok láttak napvilágot.
Botrány az ukrán hadseregben: végig az orosz FSZB-nek dolgozott a befolyásos őrnagy
Az áruló 15 év börtönt kapott.
Óriási számokat mondtak be: ekkora hatása lehet a mesterséges intelligenciának
Tényleg itt az újabb ipari forradalom.
Rossz hírt kapott az Nvidia Kínából
Esik is az árfolyam.
Kemény előrejelzés érkezett: idén sem lesz növekedés Németországban
Elmaradó beruházások és gyenge fogyasztás nehezítik a fellendülést.
Komoly sztrájk a reptéren, 100 járatot törölnek
A KLM holland légitársaság tiltakozik.
Új funkcióval megy neki a legveszélyesebb csalóknak az egyik magyar nagybank
Az átutalásos csalásoknál segíthet a megoldás.
Hihetetlenül vonzó befektetési forma hódít, de rengetegen még sosem hallottak róla
Főként a magas jövedelmű fiatalok fektetnek ETF-ekbe.
Otthon Start a MagNet Banknál - akár 100 ezer Ft-os IKEA utalvánnyal
A MagNet Bank friss, 2025. szeptember 15-én közzétett hivatalos hirdetménye szerint a népszerű Otthon Start lakáshitel mostantól náluk is elérhető. Az államilag támogatott hitelkonstrukció ex
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A projektzárás négy arca, és miért fájhat nagyon, ha összekevered
Mikor tekinthető befejezettnek egy támogatott projekt? Amikor az utolsó gépet beüzemelték? Amikor az utolsó számlát kiegyenlítették? Vagy amikor az Irányító Hatóság végre rábólinthat a z
Kijózanodás az AI-horrorból: a szilícium kávét kér
Nem kell tartani az AI-tól, a Terminátor-forgatókönyvek mind-mind olyan képességekre alapulnak, amikkel az AI nem bír, és nem is tudjuk, bírni fog-e valaha. Nemrég terjedelmes... The post Kijóza
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Kelet-Közép-Európa - hogyan tudjuk kontrollálni a saját sorsunkat?
Kelet-Közép Európa jövőjét a rendelkezésre álló erőforrások és képességek, röviden a potenciál határozza meg. A kérdés, hogy a potenciált mennyiben tudjuk felhasználni a régió polgá
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.
Van értelme még az elitdiplomának az AI korszakban?
Harvardos és yale-es diákok megélése a mesterséges intelligencia előretöréséről.