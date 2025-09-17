  • Megjelenítés
FONTOS Fontos hír a nyugdíjasoknak: még magasabb nyugdíjemelést jelentett be Gulyás Gergely!
Autómentes hétvégét hirdettek Budapesten: mutatjuk, hol lesznek a lezárások
Gazdaság

Autómentes hétvégét hirdettek Budapesten: mutatjuk, hol lesznek a lezárások

MTI
Autómentes hétvégét rendeznek Budapesten szombaton és vasárnap - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán.

A tájékoztatás szerint a BKK és együttműködő partnerei a Kálvin tértől a Szabadság híd budai hídfőjéig, valamint a Pesti alsó rakparton több ezer látogatót fogadnak környezettudatosságot és fenntartható közlekedést népszerűsítő programokkal.

Lezárják a Szabadság hidat és a Vámház körutat a Lónyay utcáig, autómentes lesz a Jane Haining rakpart, valamint a Margit híd és a Közraktár utca közötti, gyalogosoknak megnyitott pesti alsó rakpart is

- írták.

A BKK a forgalmi változások részleteiről közölte: a lezárások miatt szombaton és vasárnap a kiskörúti 47-es, 48-as, 49-es villamosok nem közlekednek, helyettük a budai oldalon a Fehérvári úton a 61-es, a Bartók Béla út külső szakaszán pedig az 56A villamos jár. A Szabadság híd lezárása idején a BKK az M4-es metró, valamint a változatlan útvonalon és menetrend szerint közlekedő 7-es és 133E autóbuszok, a belvárosi szakaszon a kiskörúti villamosforgalom szünetelése miatt az ott közlekedő M3-as metró, a 9-es és 15-ös autóbuszok és a 72-es trolibuszok igénybevételét ajánlja - tették hozzá.

Címlapkép forrása: Shutterstock

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

PR cikk

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Fórum

Konferencia ajánló

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Eldőlt: belépődíjat szednek Velencében az egynapos turistáktól
Gazdaság
Áprilistól fizetnie kell annak, aki be akar lépni Velencébe
Pénzcentrum
Kávé otthon: így jössz ki a legolcsóbban, az élelmes magyarok már csak így csinálják
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility