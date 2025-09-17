Autómentes hétvégét hirdettek Budapesten: mutatjuk, hol lesznek a lezárások

Autómentes hétvégét rendeznek Budapesten szombaton és vasárnap - közölte a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán.

A tájékoztatás szerint a BKK és együttműködő partnerei a Kálvin tértől a Szabadság híd budai hídfőjéig, valamint a Pesti alsó rakparton több ezer látogatót fogadnak környezettudatosságot és fenntartható közlekedést népszerűsítő programokkal.

Lezárják a Szabadság hidat és a Vámház körutat a Lónyay utcáig, autómentes lesz a Jane Haining rakpart, valamint a Margit híd és a Közraktár utca közötti, gyalogosoknak megnyitott pesti alsó rakpart is

- írták.

A BKK a forgalmi változások részleteiről közölte: a lezárások miatt szombaton és vasárnap a kiskörúti 47-es, 48-as, 49-es villamosok nem közlekednek, helyettük a budai oldalon a Fehérvári úton a 61-es, a Bartók Béla út külső szakaszán pedig az 56A villamos jár. A Szabadság híd lezárása idején a BKK az M4-es metró, valamint a változatlan útvonalon és menetrend szerint közlekedő 7-es és 133E autóbuszok, a belvárosi szakaszon a kiskörúti villamosforgalom szünetelése miatt az ott közlekedő M3-as metró, a 9-es és 15-ös autóbuszok és a 72-es trolibuszok igénybevételét ajánlja - tették hozzá.

