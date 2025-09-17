  • Megjelenítés
FONTOS Fontos hír a nyugdíjasoknak: még magasabb nyugdíjemelést jelentett be Gulyás Gergely!
Baleset történt, lezárták az M5-ös autópályát
Gazdaság

Baleset történt, lezárták az M5-ös autópályát

MTI
Nyergesvontatónak ütközött hátulról egy kisbusz szerdán kora délután, ezért lezárták az M5-ös autópálya Szeged felé tartó oldalát Lajosmizsénél. A baleset során több ember a járműbe szorult - közölte a Bács-Kiskun Vármegyei Rendőr-főkapitányság szóvivője.

A katasztrófavédelem tájékoztatása szerint

az ütközés Lajosmizse közelében, a 67-es és a 68-as kilométer között történt.

A kisbuszba szorult hét utast feszítővágóval szabadították ki a műszaki mentést végző kecskeméti hivatásos és a lajosmizsei önkormányzati tűzoltók.

A baleset helyszínére két mentőhelikopter is érkezett. Egy fiatal fiút és egy nőt súlyos, életveszélyes állapotban, további két sérültet súlyos sérülésekkel, három embert pedig könnyebb sérülésekkel szállítottak a helyszíni ellátás után kórházba - közölte az Országos Mentőszolgálat.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Holdblog

Pénzgyáros AI

Az AI az új vasút -&#160;írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th

PR cikk

Konferencia ajánló

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum

2025. szeptember 17.

Portfolio Future of Finance 2025

2025. szeptember 18.

SZÉKESFEHÉRVÁR - Finanszírozás a gyakorlatban

2025. szeptember 19.

Network on Wheels - Portfolio Sunday Business Ride

2025. szeptember 21.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes előadás

Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!

A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod

Ez is érdekelhet
Eldőlt: belépődíjat szednek Velencében az egynapos turistáktól
Gazdaság
Áprilistól fizetnie kell annak, aki be akar lépni Velencébe
Pénzcentrum
Kávé otthon: így jössz ki a legolcsóbban, az élelmes magyarok már csak így csinálják
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility