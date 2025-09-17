Döntött a kormány: kiegészítő nyugdíjemelést kapnak az idősek!

Vitályos Eszter kormányszóvivő arról számolt be, hogy az elmúlt héten összesen 10,2 milliárd forint értékben valósultak meg különböző beruházások Magyarországon. Kiemelte, hogy ezek közül a legnagyobb Szekszárdon készült el, ahol bruttó 7,5 milliárd forintos költséggel építették meg a Sipos Márton Sportuszodát. A létesítményben egy tanmedencét és egy feszített víztükrű nagymedencét alakítottak ki úszásoktatásra, úszó- és vízilabdaedzésekre. Emellett 254 férőhelyes lelátó, fitneszterem, szauna, irodák, öltözők, büfé, valamint 32 új parkolóhely is létesült.

Elmondta, hogy Csombón 250 millió forintos beruházásból felújították a csapadékvíz-elvezető rendszert, és a Dorozsma–Majsa főcsatorna oldalán új zsilip épült, amely segíti a víz helyben tartását és természetes hasznosítását. Zilisen a Top Plusz program keretében 193 millió forintból felszíni csapadékvíz-elvezetést alakítottak ki. Mátranováknál 140 millió forintból új közösségi teret adtak át, míg Nagycserkeszen megújult és kibővült a művelődési ház, amely 246 millió forintból valósult meg.

Debrecenben 290 millió forintos támogatással belterületi utakat fejlesztettek, és felújították a Hallad és Hencse közötti útszakaszt is. A kormányszóvivő hangsúlyozta, hogy ennek köszönhetően a térség lakói és az ide látogatók biztonságosabb körülmények között közlekedhetnek Kadarkút, Kaposvár és a Balaton irányába.

Befejeződött a dunabogdányi tanuszoda energetikai korszerűsítése is, amely 62 millió forintos honvédelmi támogatással valósult meg, és hőszivattyús rendszer beépítésével csökkenti az üzemeltetési költségeket. Emellett 5 millió forintos támogatással megújult a visegrádi nagyparkoló környezete és a városi park.

Kiskunhalason átadták a Református Kollégium Központi Általános Iskolájának új főzőkonyháját, amely napi 1500 adag étel elkészítésére alkalmas, teljesen korszerű energetikai megoldásokkal, 200 millió forintos beruházás keretében.

Fajsz térségében a Vidékfejlesztési Program közel egymilliárd forintos támogatásával valósult meg vízgazdálkodási fejlesztés, amelynek eredményeként több száz hektárral nőtt az öntözött terület nagysága.

Emellett megújult a nagy-hideghegyi turistaház is, ahol gépészeti felújítás történt, és korszerűsített szállásrészekkel várják a vendégeket.