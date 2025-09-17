  • Megjelenítés
FONTOS Fontos hír a nyugdíjasoknak: még magasabb nyugdíjemelést jelentett be Gulyás Gergely!
Döntött a kormány: kiegészítő nyugdíjemelést kapnak az idősek!
Gazdaság

Döntött a kormány: kiegészítő nyugdíjemelést kapnak az idősek!

Portfolio
Szokatlan időpontban, délután 4 órakor kezdődik az e heti Kormányinfó, amelyet a szokásoknak megfelelően Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter, a kormány szóvivője tart. A sajtótájékoztatón szóba kerülhet az Alföldi Tej Kft. külföldi felvásárlásának megtiltása, Paks II. bővítése, az Otthon Start program első tapasztalatai, a következő 7 éves Európai Uniós költségvetés, az amerikai vízummentességi korlátozások megszüntetése, vagy éppen a forint közelmúltbeli erősödése. Az eseményről élőben tudósítunk.
Az állami tulajdon is jobb, mint a külföldi

Gulyás Gergely egyetértett Nagy Mártonnal, aki stratégiai jelentőségűnek nevezte a hazai mezőgazdaságot, amely miatt szükséges volt a felvásárlás megakadályozása.

Magyar érdeklődők is vannak az Alföldi tej Kft. iránt, de még az állami tulajdon is jobb, mint a külföldi

- tette hozzá a miniszter.

Görög vevője lett volna az Alföldi tej Kft.-nek

Az Alföldi Tej Kft. felvásárlásának tilalmával kapcsolatban Gulyás Gergely megerősítette, hogy az ország szuverenitásának védelméért szükség volt a tranzakció megakadályozására. A miniszter megerősítette, hogy a vevő a görög Hellenic Dairies vállalat lett volna, azt pedig szintén nem tartotta kizártnak, hogy az új tulajdonos bezáratta volna a céget. Ott egyelőre nem tartunk, hogy az állam vegye meg a céget, de Gulyás szerint az a legfontosabb, hogy továbbra is magyar kézben maradjon a cég. Szükség esetén a kormány is kész tárgyalni az Alföldi megvásárlásáról, de a prioritás az lenne, hogy hazai magánkézben kössön ki a cég. Magyar vevő jelenlétét egyelőre nem erősítette meg a miniszter.

Kapcsolódó cikkünk

Durván beleszólt a kormány egy cégeladásba - Mi van a háttérben?

Külföldi cég vette volna meg a hazai tejipari óriást, de megtiltotta az állam

Sok kisebb-nagyobb beruházást adtak át a héten

Vitályos Eszter kormányszóvivő arról számolt be, hogy az elmúlt héten összesen 10,2 milliárd forint értékben valósultak meg különböző beruházások Magyarországon. Kiemelte, hogy ezek közül a legnagyobb Szekszárdon készült el, ahol bruttó 7,5 milliárd forintos költséggel építették meg a Sipos Márton Sportuszodát. A létesítményben egy tanmedencét és egy feszített víztükrű nagymedencét alakítottak ki úszásoktatásra, úszó- és vízilabdaedzésekre. Emellett 254 férőhelyes lelátó, fitneszterem, szauna, irodák, öltözők, büfé, valamint 32 új parkolóhely is létesült.

Elmondta, hogy Csombón 250 millió forintos beruházásból felújították a csapadékvíz-elvezető rendszert, és a Dorozsma–Majsa főcsatorna oldalán új zsilip épült, amely segíti a víz helyben tartását és természetes hasznosítását. Zilisen a Top Plusz program keretében 193 millió forintból felszíni csapadékvíz-elvezetést alakítottak ki. Mátranováknál 140 millió forintból új közösségi teret adtak át, míg Nagycserkeszen megújult és kibővült a művelődési ház, amely 246 millió forintból valósult meg.

Debrecenben 290 millió forintos támogatással belterületi utakat fejlesztettek, és felújították a Hallad és Hencse közötti útszakaszt is. A kormányszóvivő hangsúlyozta, hogy ennek köszönhetően a térség lakói és az ide látogatók biztonságosabb körülmények között közlekedhetnek Kadarkút, Kaposvár és a Balaton irányába.

Befejeződött a dunabogdányi tanuszoda energetikai korszerűsítése is, amely 62 millió forintos honvédelmi támogatással valósult meg, és hőszivattyús rendszer beépítésével csökkenti az üzemeltetési költségeket. Emellett 5 millió forintos támogatással megújult a visegrádi nagyparkoló környezete és a városi park.

Kiskunhalason átadták a Református Kollégium Központi Általános Iskolájának új főzőkonyháját, amely napi 1500 adag étel elkészítésére alkalmas, teljesen korszerű energetikai megoldásokkal, 200 millió forintos beruházás keretében.

Fajsz térségében a Vidékfejlesztési Program közel egymilliárd forintos támogatásával valósult meg vízgazdálkodási fejlesztés, amelynek eredményeként több száz hektárral nőtt az öntözött terület nagysága.

Emellett megújult a nagy-hideghegyi turistaház is, ahol gépészeti felújítás történt, és korszerűsített szállásrészekkel várják a vendégeket.

Még mindig nagyon népszerű az Otthonstart Program

Gulyás Gergely a kormányinfón beszámolt arról is, hogy a kabinet meghallgatta az Otthonstart Program eddigi tapasztalatait. Elmondta, hogy a program részletes adatai csak egy hónap elteltével, október elején állnak rendelkezésre majd, de már most látszik, hogy az érdeklődés rendkívül nagy. A második héten is átlagosan napi ezer lakáshitel-igénylés érkezett a bankokhoz, így két hét alatt már több mint tízezer hitelkérelmet nyújtottak be.

A miniszter szerint ez egyértelműen mutatja a program sikerét és azt, hogy a célkitűzés – vagyis hogy a fiatalok albérletből saját lakásba költözhessenek – széles társadalmi igényre válaszol (bár azt nem tisztázta, hogy milyen az életkori eloszlása az igénylőknek). Kiemelte, hogy a kedvező, fix kamatozású konstrukció sokak számára teszi elérhetővé a lakásvásárlást, akik eddig nem is álmodhattak erről. Hozzátette, hogy a program iránt országszerte nagy az érdeklődés, a fővárosban, a megyei jogú városokban és kisebb településeken egyaránt.

Gulyás úgy fogalmazott, hogy a kormány arra számít, már az idén 10-15 ezer új lakás építése indulhat meg az Otthonstartnak köszönhetően, és a jövőben ez a szám akár több tízezerre is emelkedhet.

Arra biztatta az embereket, hogy éljenek a lehetőséggel, mert ez nemcsak a családoknak, hanem a gazdaságnak is jót tesz.

Új nemzeti konzultáció indul majd

Gulyás Gergely bejelentette, hogy a kormány a múlt heti ígéretének megfelelően nemzeti konzultációt indít az adórendszerről. Ennek célja, hogy a magyar választópolgárok véleményt mondhassanak a 15 százalékos egykulcsos személyi jövedelemadó rendszeréről, valamint a jelenlegi, 9 százalékos, szintén egykulcsos társaságiadó-szint fenntartásáról. 

Döntött a kormány a kiegészítő nyugdíjemelésről

A nyugdíjas infláció ismeretében – amely 4,8 százalék volt augusztusban – 1,6 százalékos kiegészítő emelésről határozott a kormány.

Ennek költségvetési vonzata 112 milliárd forint lesz, amelyre Gulyás Gergely szerint rendelkezésre állnak a szükséges források.

A miniszter részletezte, hogy az emelés átlagosan 51.100 forint plusz kifizetést jelent egy nyugdíjas számára az idei év egészére vetítve, de az egyéni összegek eltérhetnek a konkrét nyugdíj nagyságától függően. A kormány ezt két részletben fizeti ki:

novemberben a nyugdíjasok a havi nyugdíjukkal együtt megkapják a 11 hónapra járó kiegészítést és a 13. havi nyugdíjhoz tartozó emelést is, decemberben pedig az utolsó, 12. havi részt folyósítják.

Hamarosan jönnek a kormány bejelentései

16 órakor kezdődik a Kormányinfó, amelyről ebben a cikkben élőben tudósítunk.

Az elmúlt napok legfontosabb eseményét az Alföldi Tej Kft. külföldi felvásárlásának állami megakadályozása és az esetleges állami tulajdonba vétel vizsgálata, így erről és a hazai agrárium helyzetéről nagy valószínűség szerint hallunk majd a sajtótájékoztatón.

Emellett szóba kerülhet Paks II. bővítése, az orosz energiafüggőség kérdése (amelyet a Donald trump-vezette amerikai kabinet kritizált az elmúlt napokban), valamint a következő 7 éves Európai Uniós költségvetés is.

Hazai fronton továbbra is kiemelt jelentőségű az Otthon Start hitelprogram, amelynek első tanulságai akár már a mai Kormányinfón is elhangozhatnak. A magyar gazdasággal kapcsolatban szó lehet még az árkorlátozásokról, az erősödő forintról, valamint a költségvetés alakulásáról is.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi

Szokatlan időpontban tesz bejelentést a kormány

Nem a megszokott időpontban, szerdán 16 órakor kezdődik a Kormányinfó Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő részvételével.

Tovább a cikkhez
Szokatlan időpontban tesz bejelentést a kormány

