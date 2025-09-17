Döntött a kormány: kiegészítő nyugdíjemelést kapnak az idősek!

Az állami tulajdon is jobb, mint a külföldi
Gulyás Gergely egyetértett Nagy Mártonnal, aki stratégiai jelentőségűnek nevezte a hazai mezőgazdaságot, amely miatt szükséges volt a felvásárlás megakadályozása.
Magyar érdeklődők is vannak az Alföldi tej Kft. iránt, de még az állami tulajdon is jobb, mint a külföldi
- tette hozzá a miniszter.
Görög vevője lett volna az Alföldi tej Kft.-nek
Az Alföldi Tej Kft. felvásárlásának tilalmával kapcsolatban Gulyás Gergely megerősítette, hogy az ország szuverenitásának védelméért szükség volt a tranzakció megakadályozására. A miniszter megerősítette, hogy a vevő a görög Hellenic Dairies vállalat lett volna, azt pedig szintén nem tartotta kizártnak, hogy az új tulajdonos bezáratta volna a céget. Ott egyelőre nem tartunk, hogy az állam vegye meg a céget, de Gulyás szerint az a legfontosabb, hogy továbbra is magyar kézben maradjon a cég. Szükség esetén a kormány is kész tárgyalni az Alföldi megvásárlásáról, de a prioritás az lenne, hogy hazai magánkézben kössön ki a cég. Magyar vevő jelenlétét egyelőre nem erősítette meg a miniszter.
Sok kisebb-nagyobb beruházást adtak át a héten
Vitályos Eszter kormányszóvivő arról számolt be, hogy az elmúlt héten összesen 10,2 milliárd forint értékben valósultak meg különböző beruházások Magyarországon. Kiemelte, hogy ezek közül a legnagyobb Szekszárdon készült el, ahol bruttó 7,5 milliárd forintos költséggel építették meg a Sipos Márton Sportuszodát. A létesítményben egy tanmedencét és egy feszített víztükrű nagymedencét alakítottak ki úszásoktatásra, úszó- és vízilabdaedzésekre. Emellett 254 férőhelyes lelátó, fitneszterem, szauna, irodák, öltözők, büfé, valamint 32 új parkolóhely is létesült.
Elmondta, hogy Csombón 250 millió forintos beruházásból felújították a csapadékvíz-elvezető rendszert, és a Dorozsma–Majsa főcsatorna oldalán új zsilip épült, amely segíti a víz helyben tartását és természetes hasznosítását. Zilisen a Top Plusz program keretében 193 millió forintból felszíni csapadékvíz-elvezetést alakítottak ki. Mátranováknál 140 millió forintból új közösségi teret adtak át, míg Nagycserkeszen megújult és kibővült a művelődési ház, amely 246 millió forintból valósult meg.
Debrecenben 290 millió forintos támogatással belterületi utakat fejlesztettek, és felújították a Hallad és Hencse közötti útszakaszt is. A kormányszóvivő hangsúlyozta, hogy ennek köszönhetően a térség lakói és az ide látogatók biztonságosabb körülmények között közlekedhetnek Kadarkút, Kaposvár és a Balaton irányába.
Befejeződött a dunabogdányi tanuszoda energetikai korszerűsítése is, amely 62 millió forintos honvédelmi támogatással valósult meg, és hőszivattyús rendszer beépítésével csökkenti az üzemeltetési költségeket. Emellett 5 millió forintos támogatással megújult a visegrádi nagyparkoló környezete és a városi park.
Kiskunhalason átadták a Református Kollégium Központi Általános Iskolájának új főzőkonyháját, amely napi 1500 adag étel elkészítésére alkalmas, teljesen korszerű energetikai megoldásokkal, 200 millió forintos beruházás keretében.
Fajsz térségében a Vidékfejlesztési Program közel egymilliárd forintos támogatásával valósult meg vízgazdálkodási fejlesztés, amelynek eredményeként több száz hektárral nőtt az öntözött terület nagysága.
Emellett megújult a nagy-hideghegyi turistaház is, ahol gépészeti felújítás történt, és korszerűsített szállásrészekkel várják a vendégeket.
Még mindig nagyon népszerű az Otthonstart Program
Gulyás Gergely a kormányinfón beszámolt arról is, hogy a kabinet meghallgatta az Otthonstart Program eddigi tapasztalatait. Elmondta, hogy a program részletes adatai csak egy hónap elteltével, október elején állnak rendelkezésre majd, de már most látszik, hogy az érdeklődés rendkívül nagy. A második héten is átlagosan napi ezer lakáshitel-igénylés érkezett a bankokhoz, így két hét alatt már több mint tízezer hitelkérelmet nyújtottak be.
A miniszter szerint ez egyértelműen mutatja a program sikerét és azt, hogy a célkitűzés – vagyis hogy a fiatalok albérletből saját lakásba költözhessenek – széles társadalmi igényre válaszol (bár azt nem tisztázta, hogy milyen az életkori eloszlása az igénylőknek). Kiemelte, hogy a kedvező, fix kamatozású konstrukció sokak számára teszi elérhetővé a lakásvásárlást, akik eddig nem is álmodhattak erről. Hozzátette, hogy a program iránt országszerte nagy az érdeklődés, a fővárosban, a megyei jogú városokban és kisebb településeken egyaránt.
Gulyás úgy fogalmazott, hogy a kormány arra számít, már az idén 10-15 ezer új lakás építése indulhat meg az Otthonstartnak köszönhetően, és a jövőben ez a szám akár több tízezerre is emelkedhet.
Arra biztatta az embereket, hogy éljenek a lehetőséggel, mert ez nemcsak a családoknak, hanem a gazdaságnak is jót tesz.
Új nemzeti konzultáció indul majd
Gulyás Gergely bejelentette, hogy a kormány a múlt heti ígéretének megfelelően nemzeti konzultációt indít az adórendszerről. Ennek célja, hogy a magyar választópolgárok véleményt mondhassanak a 15 százalékos egykulcsos személyi jövedelemadó rendszeréről, valamint a jelenlegi, 9 százalékos, szintén egykulcsos társaságiadó-szint fenntartásáról.
Döntött a kormány a kiegészítő nyugdíjemelésről
A nyugdíjas infláció ismeretében – amely 4,8 százalék volt augusztusban – 1,6 százalékos kiegészítő emelésről határozott a kormány.
Ennek költségvetési vonzata 112 milliárd forint lesz, amelyre Gulyás Gergely szerint rendelkezésre állnak a szükséges források.
A miniszter részletezte, hogy az emelés átlagosan 51.100 forint plusz kifizetést jelent egy nyugdíjas számára az idei év egészére vetítve, de az egyéni összegek eltérhetnek a konkrét nyugdíj nagyságától függően. A kormány ezt két részletben fizeti ki:
novemberben a nyugdíjasok a havi nyugdíjukkal együtt megkapják a 11 hónapra járó kiegészítést és a 13. havi nyugdíjhoz tartozó emelést is, decemberben pedig az utolsó, 12. havi részt folyósítják.
Hamarosan jönnek a kormány bejelentései
16 órakor kezdődik a Kormányinfó, amelyről ebben a cikkben élőben tudósítunk.
Az elmúlt napok legfontosabb eseményét az Alföldi Tej Kft. külföldi felvásárlásának állami megakadályozása és az esetleges állami tulajdonba vétel vizsgálata, így erről és a hazai agrárium helyzetéről nagy valószínűség szerint hallunk majd a sajtótájékoztatón.
Emellett szóba kerülhet Paks II. bővítése, az orosz energiafüggőség kérdése (amelyet a Donald trump-vezette amerikai kabinet kritizált az elmúlt napokban), valamint a következő 7 éves Európai Uniós költségvetés is.
Hazai fronton továbbra is kiemelt jelentőségű az Otthon Start hitelprogram, amelynek első tanulságai akár már a mai Kormányinfón is elhangozhatnak. A magyar gazdasággal kapcsolatban szó lehet még az árkorlátozásokról, az erősödő forintról, valamint a költségvetés alakulásáról is.
Címlapkép forrása: MTI Fotó/Bruzák Noémi
Szokatlan időpontban tesz bejelentést a kormány
Nem a megszokott időpontban, szerdán 16 órakor kezdődik a Kormányinfó Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő részvételével.
A lengyelek óriási többsége nem hiszi el Trump verzióját az orosz drónbetörésről
Csak alig 10 százalék gondolja azt, hogy tévedés történt.
Ma este új világ jön a tőzsdéken - Ilyen mozgásokra lehet számítani
Jerome Powelléken a világ szeme.
Nagy változás készül az időjárásban
Jön a felmelegedés.
Alacsony a céges költések aránya a magánegészségügyi kiadásokban
Az évi 800-900 milliárdos összeg alig több mint 10%-áról van szó.
Drasztikus leépítésre készül a Ford németországi elektromosautó-gyárában
Gyenge a kereslet.
Két púpú teve ívet írhat le az Otthon Start keltette őrület, és még nagyon az elején tartunk − Dübörög az ingatlanközvetítés csúcsrendezvénye
A kezdeti lelkesedés után sokan fordulhatnak ingatlanszakértőhöz.
Nem tanul a múltból a feketegazdaság Európa-bajnoka
Pedig az adóelkerülés visszaszorítására egyre nagyobb szüksége lenne a háború-sújtotta országnak.
Why prices hike, but inflation stays the same
Popular opinion says that inflation is much higher than official figures. Some say the numbers are fixed, but there could be other explanations. The post Why prices hike, but inflation stays the same appea
Jóváhagyta az Európai Parlament a karbonvám (CBAM) módosításokat
A CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism, karbonvám) kötelezettségek teljesítésének átmeneti időszaka 2025 végén lezárul. Az Európai Bizottság az eddigi tapasztalatok alapján szükségesnek
Túlpöröghet az Otthon Start? A lakáspiac feszültségei most kezdenek igazán látszani (videó)
Az Otthon Start elsöprő tempóban indult: már az első héten ötezren igényelték a maximum 3%-os kamattal elérhető lakáshitelt. Ez már önmagában is forradalmi hatás, de a háttérben komoly k
Követett részvények - 2025. szeptember
Havonta ránézek egyszer azokra a papírokra, amikből előbb vagy utóbb venni szeretnék. Általában a hetes chartokat nézem, 4-5 gyertya születik egy hónap alatt, ennyit már érdemes újra kiért
A projektzárás négy arca, és miért fájhat nagyon, ha összekevered
Mikor tekinthető befejezettnek egy támogatott projekt? Amikor az utolsó gépet beüzemelték? Amikor az utolsó számlát kiegyenlítették? Vagy amikor az Irányító Hatóság végre rábólinthat a z
Kijózanodás az AI-horrorból: a szilícium kávét kér
Nem kell tartani az AI-tól, a Terminátor-forgatókönyvek mind-mind olyan képességekre alapulnak, amikkel az AI nem bír, és nem is tudjuk, bírni fog-e valaha. Nemrég terjedelmes... The post Kijóza
A stabilcoinok léte garantálhatja a dollár és Amerika szerepét a világgazdaságban
Nyáron elfogadták Amerikában a "zseni" szabályozást, amely új kapcsolatot jelent a kriptodevizák és a hagyományos pénzrendszer közt. A szabályozás komoly hullámokat kavart, a tradicionális
Pénzgyáros AI
Az AI az új vasút - írtuk nemrég egy posztunkban. Beruházási oldalról tényleg lehet így tekinteni, de vagyongyarapítási oldalról inkább a kriptóra hasonlít: egyetlen szektor ilyen... Th
Újabb kínai gyár jöhet Magyarországra - Szemfényvesztés vagy óriási biznisz?
Mit hoz a Wisdom Motor?
Mire elég régiós viszonylatban a hazai bérrobbanás? – A továbbiakhoz a AI-nak is lesz egy-két szava
A termelékenység növelés.
Van értelme még az elitdiplomának az AI korszakban?
Harvardos és yale-es diákok megélése a mesterséges intelligencia előretöréséről.
Kisokos a befektetés alapjairól, tippek, trükkök a tőzsdézéshez
Előadásunkat friss tőzsdézőknek ajánljuk, összeszedünk, minden fontos információt arról, hogy hogyan működik a tőzsde, mik a tőzsde alapjai, hogyan válaszd ki a számodra legjobb befektetési formát.
Tőzsde kezdőknek: Hogyan ne égesd el a pénzed egy hét alatt!
A tőzsde világában a lelkesedés könnyen drága hibákhoz vezethet – előadásunk abban segít, hogy kezdőként is megértsd a legfontosabb alapelveket, felismerd a kockázatokat, és elkerüld, hogy egy hét alatt elolvadjon a megtakarításod