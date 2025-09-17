Drámai adatok a magyarokról - Ezen múlik az egészségünk!

A magyarok egészségi állapotáról mutatott be drámai adatokat Révész Máriusz aktív Magyarországért felelős államtitkár az Egészség a vállalatokért című konferencián, ahol felvázolta, hogy az egyén mennyiben felelős a saját egészségéért, dolgozóként mit tud tenni ennek érdekében és milyen felelőssége van ebben a vállalatoknak.

Portfolio Private Health Forum 2025 A téma hangsúlyosan szerepel majd a Portfolio szeptember 30-i konferenciáján is. Most érdemes regisztrálni!

A riasztó statisztika között említette az államtitkár a magyarok születéskor várható élettartamát, ami 4,6 évvel marad el az uniós átlagtól. De más tekintetben is kiugróan rossz a magyarok egészségi állapota, a harmadik legmagasabb a túlsúlyosak aránya az egész Európai Unióban, a megelőzhető halálozások rátája a legmagasabb az unióban.

Feltette a kérdést az államtitkár, hogy hogyan javíthatunk az egészségi állapotunkon. Kijelentette:

az egészségügy önmagában ezt nem tudja megoldani.

Az életmód súlya négyszeres az egészségünk tekintetében - húzta alá. Ez már a fogantatástól kezdődően meghatározza az emberek egészségét.

Azt tanácsolta, hogy mindenki váljon egészségének szakemberévé.

Ehhez fel kell készíteni az embereket, ösztönözni kell őket a mozgásra. Bemutatta az államtitkár azt is, hogy az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint az egészségi állapotunkra ható faktorok tekintetében a legfontosabb az életmód (43%), a genetika 27%-os arányt képvisel, a környezeti hatások 19%-ot, az egészségügyi ellátás pedig 11%-ot.

Révész Máriusz kiemelte azt is, hogy a magyarok drámaian keveset sportolnak, egy 2022-es Eurobarométer felmérés eredményét idézte, miszerint a magyarok 59%-a említette azt, hogy nem sportol. Ezt az adatsort drámainak nevezte az államtitkár.

A megoldás szerinte az, hogy mozgásra kell ösztönözni az embereket, a mozgást élménnyé kell tenni.

A társaság, a közösség ebben a tekintetben nagyon fontos, és külön felhívta a figyelmet arra, hogy ez ijesztgetéssel nem fog menni. Negatív példaként említette meg a cigarettás dobozon látható figyelmeztetéseket, amelyek miatt önmagában nem fognak leszokni a dohányosok. Révész Máriusz ezt követően az államtitkárság legfontosabb lépéseit mutatta be, és úgy mutatta be ezt a területet, hogy ők a kormány wellbeing államtitkársága.

Majd sorolta:

2025-ben automatikusan megkapja az államtitkárság a népegészségügyi termékadó 10%-át. Ez 7 milliárd forint extra forrást jelentett.

Soha ennyi pénz nem állt rendelkezésre az aktív életmód támogatására.

Együtt dolgoznak a neta bölcsek tanácsában az egészségügy és az élménysport képviselői.

Aktív Magyarország zseb a SZÉP kártyákon. Havonta 10 ezer forint használható erre a célra. A Pénzügyminisztérium korábban 10 milliárd forintos adókieséssel számolt ebből kifolyólag.

Külön szólt a gyerekekről is, akik jellemzően 6-7 órát ülnek a képernyő előtt, 25-30%-uk túlsúlyos. Ami viszont esetükben nem látható: a fizikai állapotuk romlik, alvásidejük csökken, kognitív képességük romlik, tudásszintjük csökken, a mentális állapotuk is drámaian romlik. A rémisztő eredmények miatt számos országban próbálnak szigorítani - mondta Révész Máriusz.

Az államtitkár beszélt a munkavállalók fontosságáról, szerinte az elégedett munkaerő a legjobb munkaerő, hatékonyabban dolgozik. Rá kell venni a mozgás támogatására a cégeket, mozgásnagyköveteket képeznek ezért a cégeknél. Ennek érdekében léteznek projektek, így például a fut a cég, az ultrabalatonos céges csapatok, más csapatversenyek. A millió lépés az iskoládért kampány után pedig elindul a lép a cég kezdeményezés - mondta.

Megmozgatjuk a munkahelyeket

- hangoztatta az államtitkárság célját.

Kun Zoltán, az EMEGY elnökségének tagja, alvásforradalmár arra hívta fel a figyelmet előadásában, hogy az emberek egyre több időt töltenek stresszben, napi szinten 2024-re az átlagos stressz 13 óra 25 perc, ez az elmúlt években folyamatosan emelkedett. Kiemelte azt is, hogy egyre többet stresszelünk éjszaka is, a magyaroknak sincs idejük feltöltődni.

Az emberek 60%-a rosszul alszik, 24%-uk kimerültnek és túlterheltnek érzi magát már korán reggel. Elrontottuk az alvásunkat - állapította meg saját kutatásaik alapján.

Szerinte egyensúly nélkül nincs teljesítmény, ezért nem mindegy hogyan gyógyulnak ki az emberek a napi stresszből.

A jól-létben közös a felelősségünk Kun Zoltán szerint, a munkahelyeken számít a vállalati kultúra, a környezet, fontos a vezetők felelőssége, ők ugyanis példát mutatnak.

A jövő vezetője nem az, aki mindent bír, hanem az, aki tudítosan újratölt

- húzta alá és azt is üzente a dolgozóknak a szakértő, hogy tartsunk szünetet a munkanapon belül.

Portfolio Private Health Forum 2025 Kun Zoltán is ott lesz a Portfolio Private Health Forum konferenciáján. Most érdemes regisztrálni:

Friss kezdeményezés

A szerdai eseményen bejelentették, hogy szeptember 22-én kezdetét veszi a Millió lépés az iskoládért program őszi fordulója, amely immár hatodik alkalommal ösztönzi mozgásra az országot. A Millió lépés az iskoládért program 2023 óta egyre több résztvevőt motivál rendszeres fizikai aktivitásra és egészségesebb életmódra. Az ingyenes applikációt eddig már több mint félmillióan töltötték le, és mára az ország legnagyobb szabadidős mozgásra ösztönző játékává vált. Az alkalmazás napi egészségüzenetei egyszerű, könnyen követhető tippekkel segítenek abban, hogy a mozgás és az egészségtudatos életmód a mindennapok természetes részévé váljon.

A Magyar Szervátültetettek Szövetsége szervezésében, az Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület közreműködésével és az Aktív Magyarországért Felelős Államtitkárság támogatásával megvalósuló kezdeményezés újdonsága, hogy a kihívásba a munkahelyek is bekapcsolódhatnak: a dolgozók által gyűjtött lépésekkel a vállalatok egymással is versenghetnek, ráadásul akár egy hátrányos helyzetű iskolát is támogathatnak vele.

Most ősszel munkahelyeket, vállalkozásokat is bevonunk Magyarország legnagyobb mozgásra ösztönző játékába, őket szeretnénk most megszólítani a Lép a cég! mottóval. Szeretnénk, ha a dolgozók lépéseket gyűjtenének nehezebb helyzetű iskoláknak, így egyszerre lennének kicsit aktívabbak, miközben növelik a hátrányos helyzetű iskolák nyerési esélyét. Titkon abban reménykedünk, hogy a kapcsolat a kihívás befejezése után is megmarad, és a cégek a későbbiekben is segíteni fogják a hátrányos helyzetű gyerekek sportolását, táborozását” – hangsúlyozta Révész Máriusz, aktív Magyarországért felelős államtitkár.

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images