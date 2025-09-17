  • Megjelenítés
FONTOS Bejelentették: meglépte Donald Trump, amitől Oroszország a legjobban rettegett
Ég a ház: súlyos kakaóhiánynak nézünk elébe
Gazdaság

Ég a ház: súlyos kakaóhiánynak nézünk elébe

Portfolio
A klímaváltozás és a betegségek miatt a világ kakaóellátásának harmada, mintegy 1,5 millió tonna veszhet el, ha nem történnek sürgős intézkedések - figyelmeztetett egy jelentős kakaófelvásárló vállalat vezetője.
Úgy gondolom, hogy már ég a ház

- fogalmazott a névtelenséget kérő szakember az Európai Kakaó Szövetség konferenciáján, hozzátéve, hogy csak Nyugat-Afrika 500 000 tonna kakaót veszíthet el a betegségek miatt.,

a világ kakaóellátásának pedig mintegy harmada van veszélyben.

A kakaó ára tavaly több mint kétszeresére emelkedett, és

rekordmagas, 12 000 dollár feletti tonnánkénti áron kereskedtek vele,

miután az Elefántcsontparton és Ghánában - amely a világ kakaótermelésének mintegy 60%-át adja - rosszul sikerült a betakarítás és betegségek sújtották az ültetvényeket. Az árak idén körülbelül harmadával csökkentek, de történelmi viszonylatban még mindig rendkívül magasak.

A szakember arra is figyelmeztetett, hogy a Latin-Amerikában várható megnövekedett kakaótermelés nem fogja tudni kompenzálni a nyugat-afrikai termelés csökkenését.

kakaó
Forrás: tradingeconomics

Forrás: Reuters

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

